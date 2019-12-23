Xiaomi TV satışları şaşırttı, bir numaraya yükseldi

Telefon pazarında olduğu kadar televizyon pazarında da Xiaomi önemli başarılara imza atıyor. Şirket, ürettiği yeni nesil televizyonlarıyla kendi ülkesi Çin'de bir numaraya yükseldi. 11 Kasım 2019'da satışa sunulan yeni Xiaomi TV sadece 10 dakika 36 saniye gibi kısa bir sürede 200 binden fazla satarken, şirketin toplamda TV satış hacmi de pazarın durumunu değiştirdi.



2013 yılında ilk televizyonunu üreten Xiaomi, belli aralıklarla televizyon modellerini yenilemeyi sürdürdü. Xiaomi, AVC China isimli bir şirketin aktardığı verilere göre bu yıl içerisinde toplam 4 milyon adetten fazla televizyon sevkiyatı gerçekleştirdi. İnternet üzerinden de TV satışı yapan Xiaomi, yıl sonunda 10 milyon adeti geçebilir.



Telefonlarıyla da ülkesinde milyonlarca satan Xiaomi'nin ülkemizdeki mağaza sayısı da her geçen gün artıyor.