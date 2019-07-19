Xiaomi Türkiye'de yeni mağazasını açıyor! İşte adresi
Çinli Xiaomi, İstanbul'daki Mi Store'larının ardından bu kez hedefine yeni bir il koydu. İşte Mi Store'un açılacağı yeni adres...
Xiaomi, geçtiğimiz aylarda Türkiye'de telefon pazarına giriş yaparak rekabeti iyiden iyiye kızıştırmıştı. Türkiye'ye açıldığı günden bu yana yeni Mi Store'larının kapılarını aralamaya çalışan şirket, bu kez İzmir'de yeni bir mağaza açmayı planlıyor. Optimum alış veriş merkezinin içinde bulunması beklenen yeni Mi Store, 20 Temmuz Cumartesi günü, yani yarın kapılarını halka açmış olacak.
Açılış dolayısıyla pek çok üründe özel indirim yapılacağı belirtilirken, İzmir'de açılacak Mi Store'un diğer mağazalardan bir farkı bulunmayacak ve Xiaomi'nin ürün yelpazesine bu mağazadan da ulaşılabilecek.
Alanda en son Huawei’nin Mavişehir’de yer alan Mavibahçe alışveriş merkezi içerisinde açtığı resmi mağazasıyla ses getiren İzmir, şimdi de bir başka Çinli üretici olan Xiaomi'ye ev sahipliği yapacak.
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