Xiaomi telefonların güç alacağı işlemci belli oldu!
Xiaomi'nin yakında tanıtması beklenen iki yeni telefonu Mi A3 ve Mi A3 Lite'ın özellikleri yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bugünden cihazların en belirgin özelliği ise kullanacağı işlemci olacak.
Android One programına dahil edilen Xiaomi Mi A1'in ardından şirket geçen yaz Mi A2 ve Mi A2 Lite ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Şirket, bu kez Xiaomi Mi A3 ve Xiaomi Mi A3 Lite ile geliyor. İşlemci modelleri tam olarak açıklanmamış olsa da, Xiaomi Mi A3'ün Snapdragon 730 veya Snapdragon 712 işlemciden güç alması bekleniyor.
Xiaomi Mi A3 Lite'ın ise Snapdragon 710 işlemci kullanacağı neredeyse kesin gibi. Ancak Xiaomi'nin kullanıcılarına tek sürprizi elbette bu değil. Şirket, 'Pyxis' kod adını verdiği özel bir telefon üzerinde de çalışıyor. Snapdragon 700 serisi işlemcilerden birini kullanması beklenen telefonla ilgili herhangi bir detay ise bulunmuyor.
Xiaomi Mi A3'e geri dönecek olursak, işlemcisi dışında cihazda ekrana gömülü parmak izi tarayıcısının bulunması beklenirken, OLED ekran kullanacağı düşünülüyor.
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