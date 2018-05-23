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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
chip.com.tr
23.05.2018 - 07:07, Son Güncelleme:

Xiaomi telefonların ekranına parmak izi sensörü geliyor

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Xiaomi telefonların ekranına parmak izi sensörü geliyor

Çinli cep devi, yeni telefonları için yüz tanıma teknolojisini bir kenara bırakıp, ekran içi parmak izi okuyucusu geliştiriyor!

Ekran içi parmak izi sensörleri olan telefonlarıyavaş yavaş görmeye başlıyoruz. Ancak henüz büyük kitleler için tasarlanan dev amiral gemisi bir telefonda hiç kimse bu özelliği getiremedi. En son ortaya çıkan kısa tanıtım videosu, Xiaomi'nin bu teknolojiyi Samsung'dan önce bir amiral gemisine taşıyabileceğine işaret ediyor.

Çin sosyal ağ sitesi Weibo'da paylaşılan video, SlashLeaks tarafından fark edildi. Görüntüde telefonun ekran üzerindeki parmak izi ikonuna dokunarak açıldığı görülüyor. Daha önce gördüğümüz ekran içi parmak izi okuyucularını andıran bu videoda telefonun ekranında sensör yüzünden oluşan bir leke de görünmüyor.

Tahminlere göre bu teknoloji ile piyasaya sürülecek olan telefon Xiaomi Mi 8, ayrıca videoda görünen telefonunda bu olduğu söyleniyor. Henüz resmi bir açıklama yok ama telefonun Asya bölgesinde bu ayın sonuna kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.

SlashLeaks'in güvenilirlik oranı %60, bu yüzden videoya biraz şüphe ile yaklaşmakta fayda var. Böyle bir video çok kolay şekilde fabrikasyon edilebilir, sonuçta telefonun üst ve alt yarısı kadrajın dışında kalıyor.

Aslında an itibariyle bu teknolojinin son derece uygulanabilir olduğunu biliyoruz, ancak maliyet ve kullanışlılık açısından yüz tanıma teknolojilerinin daha ideal olması, ekran içi parmak izi okuyucularını gölgede bırakıyor. Ayrıca telefonun arka yüzünde ya da çerçevesinde bulunan parmak izi okuyucuları da gayet verimli çalışabiliyor.

Nokia 9'un da ekran içi parmak izi okuyucusu ile gelmesi bekleniyor. Xiaomi Mi 8 de piyasaya sürüldüğünde gerçekten ne kadar kullanışlı ve hesaplı bir çözüm sunduklarını hep birlikte göreceğiz.

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