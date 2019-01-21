Xiaomi telefonlarda parmak izinize dikkat!
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, parmak izi teknolojisini bir üst noktaya getirmek için şu sıra çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Xiaomi telefonlarda bakın nasıl bir parmak izi teknolojisiyle karşılaşacağız?
Xiaomi mühendisleri, kullanıcıların parmak izi deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için ilginç bir çalışma yürütüyor. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre halihazırda telefonlarda görmeye başladığımız ekrana gömülü parmak izi teknolojisi kullanıcılardan büyük ilgi gördü ve yakın gelecekte bir standart halini alması bekleniyor. Ancak ekrana gömülü parmak izi sensörünün de sınırları bulunuyor. Yani kullanıcılar ekranın küçük bir noktasından parmak izini taratıp ekranı açmak durumunda; ekranda gelişi güzel bir alanda parmak izinizi okutamıyorsunuz.
Çinli şirket, bu noktada parmak izi sensörünün belirlenmiş küçük bir alana hapsolmasını istemiyor; haliyle bu alanı kullanıcıların ezberlemek zorunda bırakılmaması şirketin birincil önceliği. Peki bunun için ne yapılabilir? Xiaomi CEO'su Lin Bin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha büyük bir alanda parmak izi için ayrılmış küçük dar bir alan olmadan, parmak izinin okutulabileceğini belirtti.
Yani parmak izinizi verdiğimiz bu küçük alanın sınırları genişleyecek gibi görünüyor. Ancak bu gelişmenin ne zaman telefonlara yansıyacağını bugünden söylemek oldukça güç; zira ekrana gömülü parmak izi teknoloji de bize oldukça yeni ve çok az sayıda telefonda bu teknolojiyi kullanabiliyoruz.
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