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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
21.01.2019 - 08:11, Son Güncelleme:

Xiaomi telefonlarda parmak izinize dikkat!

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Xiaomi telefonlarda parmak izinize dikkat!

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, parmak izi teknolojisini bir üst noktaya getirmek için şu sıra çalışmalarını sürdürüyor. Yeni Xiaomi telefonlarda bakın nasıl bir parmak izi teknolojisiyle karşılaşacağız?

Xiaomi mühendisleri, kullanıcıların parmak izi deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için ilginç bir çalışma yürütüyor. Şirkete yakın kaynaklardan sızan bilgiye göre halihazırda telefonlarda görmeye başladığımız ekrana gömülü parmak izi teknolojisi kullanıcılardan büyük ilgi gördü ve yakın gelecekte bir standart halini alması bekleniyor. Ancak ekrana gömülü parmak izi sensörünün de sınırları bulunuyor. Yani kullanıcılar ekranın küçük bir noktasından parmak izini taratıp ekranı açmak durumunda; ekranda gelişi güzel bir alanda parmak izinizi okutamıyorsunuz.

Çinli şirket, bu noktada parmak izi sensörünün belirlenmiş küçük bir alana hapsolmasını istemiyor; haliyle bu alanı kullanıcıların ezberlemek zorunda bırakılmaması şirketin birincil önceliği. Peki bunun için ne yapılabilir? Xiaomi CEO'su Lin Bin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada daha büyük bir alanda parmak izi için ayrılmış küçük dar bir alan olmadan, parmak izinin okutulabileceğini belirtti.

Yani parmak izinizi verdiğimiz bu küçük alanın sınırları genişleyecek gibi görünüyor. Ancak bu gelişmenin ne zaman telefonlara yansıyacağını bugünden söylemek oldukça güç; zira ekrana gömülü parmak izi teknoloji de bize oldukça yeni ve çok az sayıda telefonda bu teknolojiyi kullanabiliyoruz. 

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