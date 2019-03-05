Xiaomi telefonlarda önceden yüklü uygulamaları kaldırın
Ülkemizde de iki mağaza açan ve adını sıkça duymaya başladığımız Çinli telefon üreticilerinden Xiaomi'nin telefonlarında önceden yüklü olarak gelen uygulamaları kaldırmak için 'root' (iPhone'larda jailbreak tanımının karşılığı) yapmanıza gerek yok. İşte bu uygulamalardan kurtulmanın en zahmetsiz yolu...
Xiaomi telefonları 'root' etmeden önceden yüklü gelen uygulamaları kaldırabilirsiniz. Bunun için öncelikle Ayarlar > Hakkında kısmına girin. Ardından MIUI Sürümü yazan kısma yedi kez peş peşe dokunun. Artık Geliştiricisiniz bildirimini aldığınızda ise bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Önce Additional Settings (Ek Ayarlar) kısmına dokunun; sonrasında ise Developer Options (Geliştirici Ayarları) bölümüne gelin ve USB Debugging'e dokunun.
Karşınıza gelen ekrandaki soruya OK cevabını verin ve Install via USB, USB debugging seçeneklerinin aktif olmasına dikkat edin.
Eğer ki cihazınız terminalde gözükürse, bağlantıdan “adb shell” komutunu girin, cihazınızın kod adı ekranda belirecektir.
Terminale aşağıdaki komutları girerek istediğiniz uygulamayı kaldırabilirsiniz.
"Apps
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mipicks
Browser
pm uninstall –k ––user 0 com.android.browser
Calculator
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.calculator
Calendar
pm uninstall –k ––user 0 com.android.calendar
Compass
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.compass
pm uninstall –k ––user 0 com.android.email
Feedback
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.bugreport
File Explorer
pm uninstall –k ––user 0 com.mi.android.globalFileexplorer
FM Radio
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.fm
Gallery
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.gallery
Games
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.glgm
Mi Account
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.account
Mi Cloud
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.micloudsync
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudbackup
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudservice
Mi Drop
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.midrop
Mi Pay
pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.id
pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.in
Mi Payment
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.payment
Mi Recycle
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mirecycle
Mi Roaming
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.virtualsim
Mi Video
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.videoplayer
Music
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.player
Notes
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.notes
Recorder
pm uninstall –k ––user 0 com.android.soundrecorder
Scanner
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.scanner
Screen Recorder
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.screenrecorder
Security
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cleanmaster
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securitycenter
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securityadd
System App Updater
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.discover
Wallpaper
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.miwallpaper
Weather
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.weather2
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.providers.weather
Yellow Pages
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.yellowpage
AntiSpam
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.antispam
SIM Activate Services
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.simactivate.service
MSA
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.msa.global
Google Drive
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.docs
Gmail
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.gm
Google Play Music
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.music
Google Play Videos
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.videos
Google Photos
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.photos
Talkback
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.marvin.talkback
Facebook Uygulamaları
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.appmanager
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.services
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.system"
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