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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
05.03.2019 - 08:08, Son Güncelleme:

Xiaomi telefonlarda önceden yüklü uygulamaları kaldırın

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Xiaomi telefonlarda önceden yüklü uygulamaları kaldırın

Ülkemizde de iki mağaza açan ve adını sıkça duymaya başladığımız Çinli telefon üreticilerinden Xiaomi'nin telefonlarında önceden yüklü olarak gelen uygulamaları kaldırmak için 'root' (iPhone'larda jailbreak tanımının karşılığı) yapmanıza gerek yok. İşte bu uygulamalardan kurtulmanın en zahmetsiz yolu...

Xiaomi telefonları 'root' etmeden önceden yüklü gelen uygulamaları kaldırabilirsiniz. Bunun için öncelikle Ayarlar > Hakkında kısmına girin. Ardından MIUI Sürümü yazan kısma yedi kez peş peşe dokunun. Artık Geliştiricisiniz bildirimini aldığınızda ise bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Önce Additional Settings (Ek Ayarlar) kısmına dokunun; sonrasında ise Developer Options (Geliştirici Ayarları) bölümüne gelin ve USB Debugging'e dokunun.

Karşınıza gelen ekrandaki soruya OK cevabını verin ve Install via USB, USB debugging seçeneklerinin aktif olmasına dikkat edin. 

Eğer ki cihazınız terminalde gözükürse, bağlantıdan “adb shell” komutunu girin, cihazınızın kod adı ekranda belirecektir.

Terminale aşağıdaki komutları girerek istediğiniz uygulamayı kaldırabilirsiniz.

"Apps
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mipicks

Browser
pm uninstall –k ––user 0 com.android.browser

Calculator
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.calculator

Calendar
pm uninstall –k ––user 0 com.android.calendar

Compass
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.compass

E-mail
pm uninstall –k ––user 0 com.android.email

Feedback
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.bugreport

File Explorer
pm uninstall –k ––user 0 com.mi.android.globalFileexplorer

FM Radio
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.fm

Gallery
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.gallery

Games
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.glgm

Mi Account
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.account

Mi Cloud
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.micloudsync
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudbackup
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cloudservice

Mi Drop
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.midrop

Mi Pay
pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.id
pm uninstall –k ––user 0 com.mipay.wallet.in

Mi Payment
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.payment

Mi Recycle
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.mirecycle

Mi Roaming
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.virtualsim

Mi Video
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.videoplayer

Music
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.player

Notes
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.notes

Recorder
pm uninstall –k ––user 0 com.android.soundrecorder

Scanner
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.scanner

Screen Recorder
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.screenrecorder

Security
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.cleanmaster
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securitycenter
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.securityadd

System App Updater
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.discover

Wallpaper
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.miwallpaper

Weather
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.weather2
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.providers.weather

Yellow Pages
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.yellowpage

AntiSpam
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.antispam

SIM Activate Services
pm uninstall –k ––user 0 com.xiaomi.simactivate.service

MSA
pm uninstall –k ––user 0 com.miui.msa.global

Google Drive
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.docs

Gmail
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.gm

Google Play Music
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.music

Google Play Videos
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.videos

Google Photos
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.apps.photos

Talkback
pm uninstall –k ––user 0 com.google.android.marvin.talkback

Facebook Uygulamaları
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.appmanager
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.services
pm uninstall –k ––user 0 com.facebook.system"

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