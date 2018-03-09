Xiaomi telefonlarda can sıkan sorun

Xiaomi Redmi Note 5 Pro, şu an Hindistan piyasasındaki en popüler hesaplı akıllı telefonlardan biri. Hindistan'da 14 Şubat'ta piyasaya çıkarılan cihaz, şu ana kadar iki flash sale satışında bulundu. Cihazın yarın tekrar satışa çıkarılması planlansa da, MIUI forumlarında ortaya çıkan bir sorun kafaları karıştırdı. Bazı kullanıcılar, kulaklık kullanırken sesin az geldiğini söylüyor. Şu an için Xiaomi'den resmi bir cevap yok.

MIUI forum moderatörleri veya adminleri bu sorunu doğrulamış değil, ama görünüşe bakılırsa başına benzer bir sorun gelen kullanıcılara log raporlarını göndermelerini istemişler. Buradan da firmanın problemi anlamaya çalıştığı sonucunu çıkarabiliriz.

Bunun yanında Redmi Note 5 Pro haberlerinde Xiaomi, resmi olarak Kapıda Ödeme seçeneğini geçici olarak kaldırdığını açıkladı. Firma, bunun gerçek müşterilerin aşırı yüksek talep arasında telefonu alabilmesi için yapıldığını söylüyor. Ama görünüşe bakılırsa Redmi Note 5 Pro'nun kapıda ödeme seçeneğinin kara borsacılar tarafından kötüye kullanıldığı saptanmış. Anlaşılan, bu kişiler telefonları alıp daha pahalıya satıyorlar.



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