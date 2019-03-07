Xiaomi telefonlara şok zam
Daha çok yüksek donanımsal özelliklerine düşük fiyat istemesiyle bilinen Xiaomi telefonlar için bir dönem sona eriyor. Xiaomi CEO'su Lei Jun, yaptığı son açıklamada şirketin marka değerinin yükselmesi ve kâr marjının artması için yeni nesil Xiaomi telefonların daha yüksek fiyattan satışa sunulacağını duyurdu.
Düşük fiyatları telefonlarıyla ilgiyi uzun zamandır üzerinde tutan Xiaomi cephesinde işler değişiyor. Şirketin başındaki isim Jun, konuyla ilgili yaptığı açıklamada üzücü bir haber verdi ve yeni Xiaomi modellerinin daha yüksek bir fiyat etiketinden satışa sunulacağını açıkladı. Marka değerinin yükselmesinin birincil amaçları olduğunu vurgulayan Jun, kâr marjının artması için bu yönde bir eğilime girdiklerini de sözlerine ekledi.
Şirket, ucuz ve kalitesiz donanım üreten telefon markası olma imajından bu radikal kararla kurtulmaya çalışırken, Xiaomi Mi 10 ve yeni nesil tüm Xiaomi telefonlarda bu yeni fiyat dalgasının hissedileceği düşünülüyor.
Türkiye'de de nispeten uygun fiyatlarla tüketicileriyle buluşan Xiaomi'nin ülkemizde de mevcut modellerde olmasa da yeni modellerde fiyat farkı 'bariz' bir şekilde görülebilir.
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