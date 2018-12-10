Xiaomi telefonlara Android Pie güncellemesi müjdesi
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'nin telefonlarından Mi A1 için Android Pie güncellemesi yayınlandı. Peki yeni güncelleme cihazda neleri değiştiriyor?
Xiaomi; Mi A1 model telefonu için Android 9 Pie güncellemesini yayınladı. Bu güncellemeyle cihazı Android'in en son sürümünde tutmasıyla Xiaomi başarı elde ederken, Android 9 Pie yayınlandıktan 4 aydan fazla bir süre sonra bu işletim sistemini akıllı telefonuna getirmesiyle hız konusunda sınıfta kalıyor.
Toplamda 1074MB boyutunda olan güncelleme; Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesinin yanı sıra FM Radyo özelliğini de cihaza kazandırıyor ancak bu özellik şu an itibariyle devre dışı durumda bulunuyor. Xiaomi'nin bütçe telefonu Mi A1'e gelen güncelleme ile cihazda; batarya performansında iyileştirmelerin ve ekran parlaklığı ile ilgili düzeltmelerin yapıldığı da dikkat çekiyor.
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