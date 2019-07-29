Xiaomi telefonlar değişiyor, MIUI 11 sürümü geliyor!
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, telefonlarının arayüzü dahil pek çok açıdan değişiklik yapmayı planladığı MIUI 11 sürümü için son hazırlıklarını yapıyor. Peki MIUI 11 güncellemesi ile ne değişecek?
Xiaomi'den yapılan resmi açıklamaya göre MIUI 11, kış öncesi kullanıcıların karşısında olacak. Önceki MIUI sürümlerine kıyasla hazırlanması daha fazla vakit alan MIUI 11, telefonlarda da önemli değişiklikler yapacak. Elbette Xiaomi, bu konuda hiçbir detay paylaşmazken, MIUI 11 yüklü ilk Xiaomi telefonun hangi model olacağı kesinleşti: Xiaomi Mi Mix 4.
Eylül ila Ekim aylarında duyurulması beklenen MIUI 11, Android Q temelli özel bir işletim sistemi. MIUI 11 güncellemesini sonrasında alacak cihazlar ise şöyle:
Mi serisi: Mi 9, Mi MIX 3, Mi 8 (SE, Lite, EE), Mi MIX 2S, Mi MIX 2, Mi MIX 1, Mi 6, Mi 6X, Mi Note 2, Mi Note 3, Mi 5X, Mi 5C, Mi 5S, Mi 5S Plus, Mi Max, Mi Max 2, Mi Max 3, Play.
Redmi serisi: Redmi Note 7, Redmi S2, Redmi 5 Plus, Redmi 4, Redmi 4A, Redmi 4X, Redmi 3S/3X, Redmi Note 5A, Redmi Note 4, Redmi Note 4X, Redmi Note 6, Redmi Note 6 Pro, Redmi Note 5, Redmi Note 5 Pro, Redmi 6, Redmi 6A, Redmi 6 Pro, Redmi 5, Redmi 5A.
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