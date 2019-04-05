Xiaomi telefon sahiplerine önemli uyarı! Bugün başladı
Xiaomi'nin telefonlarından Xiaomi Mi Mix 2S ve Mi Note 3 için bugün sessiz sedasız bir güncelleme yayınlandı. Yeni güncelleme bakın neleri değiştiriyor?
Xiaomi, bugün iki telefonu için sürpriz bir güncelleme yayınladı. Xiaomi Mi Mix 2S ve Xiaomi Mi Note 3'ü kapsayan güncelleme MIUI 10.3.2.0 sürüm ismini taşıyor. Güncellemenin bu cihazlara yüklenmesiyle birlikte iki cihaz da Mart ayı güvenlik yamalarını almış oluyor. Yani güncellemenin birincil önceliği güvenlik açıklarını kapatmak ve bu kapsamda iyileştirmeler yapmak. Bir diğer nokta ise Face Unlock isimli yüz kilidi özelliğinin Xiaomi Mi Mix 2S'e eklenmesi... Xiaomi Mi Note 3'e bu güncellemeyle sunulmayan söz konusu özelliğin Android 8.1 Oreo işletim sistemi üzerinden sunulması planlanıyor.
Aramaları sonlandırma sırasında yaşanan yavaşlık sorununu ortadan kaldıran güncelleme, bunun yanı sıra durum çubuğu kısayolu ve çağrılar için değişken bildirim özelliği ekledi.
Çin'de yaklaşık 1 yıl önce duyurulan Xiaomi Mi Mix 2S, Snapdragon 845 işlemcisinden güç alıyor ve çerçevesiz ekran tasarımıyla dikkat çekiyor. Mi Note 3 ise Snapdragon 660 işlemci kullanıyor ve karşımıza çıkalı 2 yıla yakın bir süre oldu. Mi Note 3'ün Android Pie güncellemesi alması bekleniyor.
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