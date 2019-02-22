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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
22.02.2019 - 09:04, Son Güncelleme:

Xiaomi telefon kullananlara üzücü haber

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Xiaomi telefon kullananlara üzücü haber

Xiaomi'nin telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 6 sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu cihazlar artık Android güncellemesi alamayacak!

Xiaomi telefonlar, yeni özellikleri sadece Android güncellemeleriyle değil; MIUI güncellemeleriyle de alıyor. Hal böyle olunca Xiaomi telefonlara yeni özellikler çok daha sık ve çeşitli olarak geliyor. Ancak bazı telefon modelleri var ki o kadar şanslı değil. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre Android Pie güncellemesi Xiaomi Mi 6 için yayınlanmayacak. Ancak buna karşın Android Oreo tabanlı MIUI 10 sürümünün Android Pie’nin temel işlevlerini içerdiği belirtiliyor.

Bu kapsamda Mi 6, Android Pie’ye güncellense bile kullanıcı deneyiminde büyük bir farkın olmayacağı belirtiliyor.

Xiaomi telefon kullananlara üzücü haber

12-megapiksellik çift kamerası, 6 GB RAM’i, Snapdragon 835 yonga seti ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Xiaomi Mi 6'nın teknik özellikleri şöyle:

İşletim sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Boyutlar: 145.2 x 70.5 x 7.5 mm / 168 gr ağırlık
Ekran: 5.15-inç 1080 x 1920 IPS LCD ekran / %71.4 ekran-gövde oranı
İşlemci: Snapdragon 835 (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
Grafik işlemci: Adreno 540
RAM: 6GB
Depolama alanı: 64/128GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)
Arka Kamera: Çift 12-megapiksel f/1.8, 4 eksenli OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt
Ön Kamera: 8-megapiksel
Batarya: 3.350 mAh
Diğer Özellikler: USB Type-C bağlantı, Hızlı şarj, Parmak izi okuyucu

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