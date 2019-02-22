Xiaomi telefon kullananlara üzücü haber
Xiaomi'nin telefonlarından biri olan Xiaomi Mi 6 sahiplerini yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Şirketten yapılan açıklamaya göre bu cihazlar artık Android güncellemesi alamayacak!
Xiaomi telefonlar, yeni özellikleri sadece Android güncellemeleriyle değil; MIUI güncellemeleriyle de alıyor. Hal böyle olunca Xiaomi telefonlara yeni özellikler çok daha sık ve çeşitli olarak geliyor. Ancak bazı telefon modelleri var ki o kadar şanslı değil.
Şirketten yapılan açıklamaya göre Android Pie güncellemesi Xiaomi Mi 6 için yayınlanmayacak. Ancak buna karşın Android Oreo tabanlı MIUI 10 sürümünün Android Pie’nin temel işlevlerini içerdiği belirtiliyor.
Bu kapsamda Mi 6, Android Pie’ye güncellense bile kullanıcı deneyiminde büyük bir farkın olmayacağı belirtiliyor.
12-megapiksellik çift kamerası, 6 GB RAM’i, Snapdragon 835 yonga seti ve şık tasarımıyla ön plana çıkan Xiaomi Mi 6'nın teknik özellikleri şöyle:
İşletim sistemi: Android 7.1.1 Nougat
Boyutlar: 145.2 x 70.5 x 7.5 mm / 168 gr ağırlık
Ekran: 5.15-inç 1080 x 1920 IPS LCD ekran / %71.4 ekran-gövde oranı
İşlemci: Snapdragon 835 (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo)
Grafik işlemci: Adreno 540
RAM: 6GB
Depolama alanı: 64/128GB - Arttırılabilir hafıza (256 GB)
Arka Kamera: Çift 12-megapiksel f/1.8, 4 eksenli OIS, Çift-ton LED flaş, 4K video kayıt
Ön Kamera: 8-megapiksel
Batarya: 3.350 mAh
Diğer Özellikler: USB Type-C bağlantı, Hızlı şarj, Parmak izi okuyucu
Yorumları Göster
Yorumları Gizle