Xiaomi telefon alacaklara kötü haber
Xiaomi telefonların en önemli özelliği bütçe dostu olması ve yüksek donanım özelliklerine karşın uygun fiyat sunması... Ancak bu durum değişecek gibi görünüyor; zira marka değerini artırmak ve daha çok kazanmak için Xiaomi, telefon fiyatlarını yükseltmeye hazırlanıyor.
Xiaomi telefonları arasında SE adını taşıyan ve daha uygun fiyatla satılan modellerin üretimi yakın gelecekte durdurulabilir. Xiaomi Mi 8 veya Xiaomi Mi 9 almaktansa daha uygun fiyatla bu modele en yakın donanıma sahip olmak isteyenler 'SE' modellerini tercih ediyordu; ancak bu durum yakın zamanda kullanıcıların aleyhine gelişecek gibi görünüyor. Xiaomi'nin üst düzey yetkililerinden Wang Teng Thomas yaptığı açıklamada, bütçe dostu ‘SE‘ modellerinin geleceğinin olmadığını belirtti.
Yani Xiaomi Mi 10 modeliyle birlikte SE modellere veda edebiliriz. Diğer yandan sorun sadece SE modellerinin ortadan kalkması da değil.
Xiaomi'nin patronu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Xiaomi markasının imajını daha da yukarı çekmek ve kar marjını artırmak için telefon fiyatlarında artış düşündüklerini kaydetmiş ve teknoloji pazarında bu açıklamayı duyanlar bu durumu şaşkınlıkla karşılamıştı.
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