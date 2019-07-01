Xiaomi sürpriz bir telefonla geliyor: Mi CC9
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi CC9 isminde yeni bir telefonla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni ve gelişmiş Mimojiler ile birlikte gelmesi beklenen yeni Xiaomi telefonun öne çıkan özelliklerine gelince...
2 Temmuz tarihinde (yarın) resmi duyurusu yapılması beklenen Xiaomi CC9, şirketin sürpriz telefonlarından biri olacak. Ancak telefonun en dikkat çeken özelliği donanımı değil, Mimojier olacak. Bilindiği üzere Apple Animoji, Samsung AR Emoji, Huawei Qmoji, Oppo ise 3D Omoji ile kullanıcıarına bu hizmeti halihazırda veriyor. Xiaomi ise Mimoji ile bu özelliği kullanıcılarına sunmaya başlıyor.
165 farklı saç şekli, yüz tipi ve aksesuarı bir araya getiren Mimojiler, fotoğraf desteğinin yanı sıra video çekiminde de kullanılabiliyor. Örnek görüntülere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:
32 MP çözünürlüklü ön kamerasıyla gelen Xiaomi Mi CC9, iPhone XS'in ön kamerasıyla loş ışık ortamında karşılaştırıldı. Aralarındaki fark ise kayda değerdi.
XIAOMI Mi CC9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Xiaomi Mi CC9, 48 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 32 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera özelliği ile geliyor. 4 GB RAM / 64 GB depolama, 6 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama olmak üzere cihazın üç farklı versiyonu olacak. Buna ek olarak 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden güç aldığı görülüyor.
Snadpragon 730 gücüne sahip olan Xiaomi Mi CC9, performans olarak üst seviyelerde yer alıyor. 6.39 inç büyüklüğündeki parmak izi okuyabilen OLED ekranı Full HD+ çözünürlük sunacak. 27W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil sayesinde hızlı şarj arayanlar için ideal bir model olacak.
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