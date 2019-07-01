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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
01.07.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Xiaomi sürpriz bir telefonla geliyor: Mi CC9

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Xiaomi sürpriz bir telefonla geliyor: Mi CC9

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi CC9 isminde yeni bir telefonla kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni ve gelişmiş Mimojiler ile birlikte gelmesi beklenen yeni Xiaomi telefonun öne çıkan özelliklerine gelince...

2 Temmuz tarihinde (yarın) resmi duyurusu yapılması beklenen Xiaomi CC9, şirketin sürpriz telefonlarından biri olacak. Ancak telefonun en dikkat çeken özelliği donanımı değil, Mimojier olacak. Bilindiği üzere Apple Animoji, Samsung AR Emoji, Huawei Qmoji, Oppo ise 3D Omoji ile kullanıcıarına bu hizmeti halihazırda veriyor. Xiaomi ise Mimoji ile bu özelliği kullanıcılarına sunmaya başlıyor.

165 farklı saç şekli, yüz tipi ve aksesuarı bir araya getiren Mimojiler, fotoğraf desteğinin yanı sıra video çekiminde de kullanılabiliyor. Örnek görüntülere hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Xiaomi sürpriz bir telefonla geliyor: Mi CC9

32 MP çözünürlüklü ön kamerasıyla gelen Xiaomi Mi CC9, iPhone XS'in ön kamerasıyla loş ışık ortamında karşılaştırıldı. Aralarındaki fark ise kayda değerdi. 

XIAOMI Mi CC9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi CC9, 48 Megapiksel çözünürlüğünde arka ve 32 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera özelliği ile geliyor. 4 GB RAM / 64 GB depolama, 6 GB RAM / 128 GB depolama ve 8 GB RAM / 256 GB depolama olmak üzere cihazın üç farklı versiyonu olacak. Buna ek olarak 2.2 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciden güç aldığı görülüyor.

Snadpragon 730 gücüne sahip olan Xiaomi Mi CC9, performans olarak üst seviyelerde yer alıyor. 6.39 inç büyüklüğündeki parmak izi okuyabilen OLED ekranı Full HD+ çözünürlük sunacak. 27W hızlı şarj destekli 4.000 mAh pil sayesinde hızlı şarj arayanlar için ideal bir model olacak.​

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