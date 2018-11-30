Xiaomi şimdi de akıllı kapı kilidi yaptı
Telefonlarıyla tanınan Xiaomi'nin akıllı kapı kilidi de ürettiğini biliyor muydunuz? İşte Xiaomi'nin tüketicilerin farklı bir ihtiyacını çözmesi beklenen yeni teknolojisi...
Nesnelerin İnterneti çalışmalarına tam gaz devam eden Xiaomi bu kez akıllı kapı kilidiyle tüketicilerinin karşısına çıktı. Xiaomi’nin zincir iştiraklerinden birisi olan Green Rice markasıyla piyasaya çıkan Aqara Smart Door Lock S2 Pro modeli, üst seviyeye yönelik özellikleri ile önceki iki modelden farklılaşıyor. Kapı kolunun başlangıç kısmında yer alan parmak izi okuyucu 360 derecelik tarama açısına sahip ve 0.5 saniye içerisinde tarama yapabiliyor.
Ev sahibi kilidi kimin açmasına izin veriyorsa onların parmak izini sisteme tanıtması yeterli oluyor. Ayrıca fiziksel anahtar yanında şifre ve elektronik anahtar ile de kapıyı açabiliyorsunuz.
Kapı kilidinde 8 farklı alarm mevcut. Yanlış parmak izi okunduğunda, anahtar deliği zorlandığında, farklı cisimlerle açmaya çalışıldığında, anahtar içeride unutulduğunda veya kilitlenmediğinde alarm devreye giriyor. Kilit ise global 6068 standardına uyumlu.
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