Xiaomi Redmi S2 sahnede! Özellikleri ve fiyatına gelince...
Fiyat-performans odaklı telefonlar üreten ve Mi 7 modelinin sızıntılarıyla bir süredir konuşulan Xiaomi, Redmi S2 modelini tüm dünyaya duyurdu.
Fiyat-performans odaklı telefonlarıyla karşımıza çıkan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde de oyuncular için ürettikleri telefonu Black Shark'ı duyurmuştu. Şimdi de Redmi S2 modeli tanıtıldı. Redmi S2 modelini alacak kullanıcıları, 5.9 inç büyüklüğünde bir ekran bekliyor. IPS ekran teknolojisinin benimsendiği model, 720x1440 ekran çözünürlüğü ve 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonun ekran-kasa oranı ise %74.5.
170 gram gibi hafif ağırlığıyla kullanıcılarını yormayacak olan Redmi S2, 3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanıyla gelecek. Ayrıca, dahili depolama alanının yetmediği durumlar için microSD kart desteği de sunulmuş durumda. Şu sıralar tanıtılan modellerde popüler bir hal alan USB Type-C portu yerine Xiaomi, bu modelde microUSB portuna yer vermiş. İşlemci olarak da orta segmentte telefonlar için geliştirilen Qualcomm Snapdragon 625 seçilmiş. Grafik arabirimi noktasında da Adreno 506 kullanılmış.
12 MP ve 5 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlük sunuyor. Arka kameraların diyafram açıklığı ise f/2.2. Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.2 bağlantılarına ev sahipliği yapan Redmi S2, Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak. 3.5 mm kulaklık girişinin konumlandırıldığı cihazın arka kısmında bir de parmak izi okuyucu yer alıyor. Xiaomi Redmi S2 fiyatları ise şöyle:
Xiaomi Redmi S2 - 3 GB RAM / 32 GB depolama alanı: 999 CNY - 672
Xiaomi Redmi S2 - 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı: 1299 CNY - 873 TL
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