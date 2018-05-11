Xiaomi Redmi S2 sahnede! Özellikleri ve fiyatına gelince...

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Teknoloji
11.05.2018 - 18:26, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi S2 sahnede! Özellikleri ve fiyatına gelince...

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Xiaomi Redmi S2 sahnede! Özellikleri ve fiyatına gelince...

Fiyat-performans odaklı telefonlar üreten ve Mi 7 modelinin sızıntılarıyla bir süredir konuşulan Xiaomi, Redmi S2 modelini tüm dünyaya duyurdu.

Fiyat-performans odaklı telefonlarıyla karşımıza çıkan Xiaomi, geçtiğimiz günlerde de oyuncular için ürettikleri telefonu Black Shark'ı duyurmuştu. Şimdi de Redmi S2 modeli tanıtıldı. Redmi S2 modelini alacak kullanıcıları, 5.9 inç büyüklüğünde bir ekran bekliyor. IPS ekran teknolojisinin benimsendiği model, 720x1440 ekran çözünürlüğü ve 269 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefonun ekran-kasa oranı ise %74.5. 

Xiaomi Redmi S2 sahnede Özellikleri ve fiyatına gelince...

170 gram gibi hafif ağırlığıyla kullanıcılarını yormayacak olan Redmi S2, 3 GB RAM / 32 GB ve 4 GB RAM / 64 GB olmak üzere iki farklı dahili depolama alanıyla gelecek. Ayrıca, dahili depolama alanının yetmediği durumlar için microSD kart desteği de sunulmuş durumda. Şu sıralar tanıtılan modellerde popüler bir hal alan USB Type-C portu yerine Xiaomi, bu modelde microUSB portuna yer vermiş. İşlemci olarak da orta segmentte telefonlar için geliştirilen Qualcomm Snapdragon 625 seçilmiş. Grafik arabirimi noktasında da Adreno 506 kullanılmış.

Xiaomi Redmi S2 sahnede Özellikleri ve fiyatına gelince...

12 MP ve 5 MP olmak üzere çift arka kameraya sahip olan telefonun ön kamerası ise 16 MP çözünürlük sunuyor. Arka kameraların diyafram açıklığı ise f/2.2. Wi-Fi 802.11 b/g/n ve Bluetooth 4.2 bağlantılarına ev sahipliği yapan Redmi S2, Android 8.1 Oreo ile kutudan çıkacak. 3.5 mm kulaklık girişinin konumlandırıldığı cihazın arka kısmında bir de parmak izi okuyucu yer alıyor. Xiaomi Redmi S2 fiyatları ise şöyle:

Xiaomi Redmi S2 sahnede Özellikleri ve fiyatına gelince...

Xiaomi Redmi S2 - 3 GB RAM / 32 GB depolama alanı: 999 CNY - 672

Xiaomi Redmi S2 - 4 GB RAM / 64 GB depolama alanı: 1299 CNY - 873 TL

 

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