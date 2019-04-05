Xiaomi Redmi Pro 2 nihayet ortaya çıkıyor
Xiaomi'nin bir süredir beklenen yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Pro 2'ye ait ilk bilgi internete sızdı.
Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, henüz duyurulmayan ürünleri ilk kez kendi elindeyken internete sızdırmayı seviyor. Son olarak bugüne dek adını dahi duymadığımız Redmi Pro 2'yi ilk kez yine Jun'un elinde görmeyi başardık. Haliyle cihazın sadece görüntüsü değil, özellikleri de gün yüzüne çıktı. Örneğin Redmi Pro 2'nin Snapragon 855 işlemciden güç aldığı görülüyor; bu da telefonun güçlü bir performans telefonu olacağını ortaya koyuyor.
Diğer yandan Redmi Pro 2'nin arka yüzünde üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Ana kamera Sony tarafından geliştirilmiş ve 48 megapiksel çözünürlükte görüntüleri alabiliyor. Bu kamera, halihazırda Redmi Note 7 Pro'da kullanılıyor.
Parmak izi okuyucusunun ekrana gömülü gelmesi bekleniyor; ki son zamanlarda tanıtılan amiral telefonların pek çoğunda artık bu özellik bir standart halini almış durumda.
Redmi Pro 2'nin ne zaman satışa sunulacağı net olarak bilinmese de, şirkete yakın kaynaklar bu yılın ikinci yarısından sonra Xiaomi'nin yeni telefonuyla karşılaşacağımızı işaret ediyor.
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