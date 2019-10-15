Xiaomi Redmi Note 8 ve Redmi Note 8 Pro tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi Note 8 Pro, dörtlü kameralı biir akıllı telefon. Ultra yüksek çözünürlüklü 64MP birincil kamera, 3.26 metre yüksekliğe kadar görüntü basabilen fotoğraflar çekiyor. Parlak gece çekimlerinde daha fazla ışık yakalamak için 1,6μm 4'ü 1 arada Süper Piksel kullanıyor. 120 derece görüş alanına sahip 8MP ultra geniş açılı kamera, 2MP makro kamera ve 2MP derinlik sensörü Redmi’nin çok yönlü kamerasını oluşturmak için bir araya geliyor.

Redmi Note 8 Pro’da bulunan 20MP ön kameranın yerleşik AI (Yapay Zeka) teknolojisi, kullanıcıların detaylı portre özçekimleri, sahne algılama ve yüz kilidi açma özellikleri ile dikkat çekiyor.

Redmi Note 8 Pro’nun ön ve arka panlleri Corning Gorilla Glass 5 ile şekillendiriliyor. Her iki taraf da kazara düşmelere, genel kullanımdaki aşınmalara, suya ve tere karşı dayanıklı. Artırılmış dayanıklılık için, cihaz IP52 sıçramaya karşı korumalı teknolojisini de kullanarak, yağmura ve tere karşı etkili koruma sağlıyor.

Geniş bir 6.53 ”FHD + Dot Drop ekran ve arka parmak izi sensörüyle donatılmış cihaz,% 91.4 ekran / vücut oranına ulaşıyor. Ekran ayrıca mavi ışığa karşı koruma sağlayan ve görsel yorgunluk olasılığını azaltan TÜV Rheinland sertifikasına sahiptir. Redmi Note 8 Pro’nun parlak çerçevesi ve hassas G3 eğriliği rahat bir tutuş sağlarken, üç renk çeşidi olarak, Mineral Gri, İnci Beyazı ve Orman Yeşili alternatifleri mevcut.

Redmi Note 8 Pro, günlük kullanımda 2,05GHz'e kadar ayarlanmış, sekiz çekirdekli bir CPU olan en son MediaTek Helio G90T işlemci tarafından destekleniyor. Arm Mali-G76 3EEMC4 GPU, maksimum 800MHz frekansı ve 1TMAC'a kadar AI gücü ile daha iyi bir oyun deneyimine olanak sağlamayı amaçlıyor. Cihaz aynı zamanda aşırı ısınmadan yüksek hızda, sorunsuz oyun oynamayı kolaylaştırmak için Redmi Note serisinin ilk LiquidCool teknolojisi olan LiquidCool'a sahip.





Redmi Note 8 Pro, daha güvenilir bir internet bağlantısı için ek bir WiFi X anteni, 1217SLS hoparlörler ve daha iyi oyun sesi için Smart PA ile donatıldı.

Redmi Note 8 Pro 4500 mAh batarya ile geliyor. Ayrıca, kullanıcıların pil kapasitesini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için güç tasarrufu modu ve akıllı parlaklık ayarı gibi bir dizi özelliğe sahip.

Ayrıca, Redmi Note 8 Pro, 18W C Tipi hızlı şarj, çok fonksiyonlu NFC, IR blaster ve 3,5 mm kulaklık girişi sunuyor.

Redmi Note 8 Pro Mineral Gri, İnci Beyazı ve Orman Yeşili olarak gelecek. 15 Ekim'den itibaren (yani bugünden itibaren) 6GB + 64GB için 2,499TL, 6GB + 128GB için 2,699TL perakende fiyatı ile satışa sunulmuş durumda.

Redmi Note 8

Redmi Note 8, arkasındaki dörtlü kamera kurulumu ile dikkat çekiyor. 48MP ultra yüksek çözünürlüklü birincil kamerası, f / 1.79 açıklığı ve 79.4 derece görüş alanı olan bir sensöre sahip. Bu arada, 120 ° görüş alanına sahip 8MP ultra geniş kamerası, 2MP makro lensi ve 2MP derinlik sensörü, her mesafeden daha iyi görüntüler çekmek için güçlerini birleştiriyor.

Ön tarafta, Redmi Note 8, kullanıcıların her zaman daha iyi bir selfie çekmelerine yardımcı olan f / 2.0 diyafram açıklığına ve yerleşik AI teknolojisine sahip 13MP selfie kamerası ile donatıldı. Ön kamera aynı zamanda kimseyi kırpmadan grup görüntülerini yakalayabilen bir Redmi Note serisi için bir ilk olan panorama özçekim özelliğini de içeriyor.

2.5D kavisli cam tasarıma sahip 6.3 ”Dot Drop Ekran ile donatılmış Redmi Note 8, % 90 ekran / vücut oranına ulaşan bir FHD + görsel deneyim sunuyor. TÜV Rheinland onaylı ekran, mavi ışığı filtreleyerek ve kullanıcıların uzun süre göz yorgunluğundan korunmasına yardımcı olarak konforlu bir izleme deneyimi sunuyor.

Kullanıcılar, ayrıca Corning Gorilla Glass 5 cihazlarını koruduklarından (ön ve arka - kazara düşmelere ve genel aşınma ve yıpranmaya karşı koruma sağlarken) dayanıklılığın artmasını bekleyebilirler. Ayrıca, Redmi Note 8, cihazın sıçramasına dayanıklı olması için özel bir nano kaplama ile kaplandı.

Redmi Note 8, 15 Ekim’den itibaren 4GB + 64GB ve 4GB + 128GB sırasıyla 1,999TL ve 2,199TL olarak satışa sunuldu.

Redmi Note 8, Qualcomm Snapdragon 665 yonga seti ile çalışıyor. Ek olarak, Redmi Note 8 yüksek kapasiteli 4.000mAh bataryaya sahip ve USB Tip-C üzerinden 18W'a kadar şarj sağlıyor.