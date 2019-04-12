Xiaomi Redmi Note 7 satıyor mu? Satış rakamları şaşırttı
Çinli Xiaomi'nin geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de satışa sunduğu telefonlarından Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro'nun satış rakamları açıklandı.
Xiaomi, Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro için satış rakamlarını dünyayla paylaştı. Sadece Çin'de ilk bir ayında 1 milyondan fazla satmayı başaran Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro, toplamda dünya genelinde 4 milyonu aşkın satmayı başardı. Diğer yandan Hindistan'da da büyük başarı gösteren şirket, bu ülkede de bir ay içinde 1 milyondan fazla telefon sattı.
Xiaomi'nin özellikle Çin ve Hindistan'da büyük satış rakamlarına ulaşmasında fiyat politikası belirleyici oluyor. Şirket, yüksek donanımları uygun fiyatlı telefonlarla kullanıcılarının karşısına çıkarırken, Türkiye'de de benzer bir fiyat politikası uygulamaya çalışıyor.
Bu kapsamda şirket, geçen haftalarda Türkiye'de ilk resmi lansmanını yaparken, Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'yi de tüketicilerle buluşturdu.
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