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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.11.2019 - 10:14, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi K30'un yeni görüntüleri internete sızdı

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Xiaomi Redmi K30'un yeni görüntüleri internete sızdı

Çinli Xiaomi'nin yeni telefonlarından biri olan Redmi K30'a ait görüntüler internete sızdı. Arka yüzünde dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çeken cihaz, diğer teknik özellikleriyle de konuşulacak gibi görünüyor.

Fiyat/performans telefonlarıyla adından söz ettiren Xiaomi, bu kez Redmi K30 model yeni akıllı telefonuyla kullanıcılarının karşısına çıkmayı planlıyor. Cihazın henüz duyurusu yapılmamış olsa da, internete bazı görüntüler şirketin bilgisi dahilinde sızdırıldı. Fotoğraflara bakıldığında ise yeni Xiaomi telefonla ilgili çok önemli ipuçları ortaya çıkıyor. Şöyle ki, cihazın arka yüzünde dört kamera konumlandırılırken, ön yüzde ise Galaxy S10 Plus'ta da gördüğümüz şekilde iki kamera yer alıyor. Ön kameraların Galaxy S10 Plus'ta olduğu gibi konumlandırılmış olması da dikkat çekiyor. 

Peki telefonun diğer özellikleri nasıl? Cihaza ait daha önceleri sızan bilgiler ışığında Redmi K30'un 6.66 inç 120 Hz 1080P ekrana sahip olduğunu biliyoruz. Snapdragon 730G yonga setinden güç alan telefonda 20 + 2 MP ön kamera, 64 MP ana + 8 MP telefoto + 13 MP ultra geniş açı + 2 MP arka kamera bulunuyor. 4500 mAh bataryadan enerjisini alan cihaz, 27W hızlı şarj desteğine de sahip.

Xiaomi Redmi K30un yeni görüntüleri internete sızdı

6 GB RAM ve 64 GB depolama hafızasıyla kutusundan çıkacak olan telefonun ayrıca 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümü olacak.

Xiaomi, Redmi K30 model yeni telefonunu 10 Aralık tarihinde duyuracak. 

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
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