Xiaomi Redmi K30'un yeni görüntüleri internete sızdı
Çinli Xiaomi'nin yeni telefonlarından biri olan Redmi K30'a ait görüntüler internete sızdı. Arka yüzünde dörtlü kamera kurulumuyla dikkat çeken cihaz, diğer teknik özellikleriyle de konuşulacak gibi görünüyor.
Fiyat/performans telefonlarıyla adından söz ettiren Xiaomi, bu kez Redmi K30 model yeni akıllı telefonuyla kullanıcılarının karşısına çıkmayı planlıyor. Cihazın henüz duyurusu yapılmamış olsa da, internete bazı görüntüler şirketin bilgisi dahilinde sızdırıldı. Fotoğraflara bakıldığında ise yeni Xiaomi telefonla ilgili çok önemli ipuçları ortaya çıkıyor. Şöyle ki, cihazın arka yüzünde dört kamera konumlandırılırken, ön yüzde ise Galaxy S10 Plus'ta da gördüğümüz şekilde iki kamera yer alıyor. Ön kameraların Galaxy S10 Plus'ta olduğu gibi konumlandırılmış olması da dikkat çekiyor.
Peki telefonun diğer özellikleri nasıl? Cihaza ait daha önceleri sızan bilgiler ışığında Redmi K30'un 6.66 inç 120 Hz 1080P ekrana sahip olduğunu biliyoruz. Snapdragon 730G yonga setinden güç alan telefonda 20 + 2 MP ön kamera, 64 MP ana + 8 MP telefoto + 13 MP ultra geniş açı + 2 MP arka kamera bulunuyor. 4500 mAh bataryadan enerjisini alan cihaz, 27W hızlı şarj desteğine de sahip.
6 GB RAM ve 64 GB depolama hafızasıyla kutusundan çıkacak olan telefonun ayrıca 4G ve 5G olmak üzere iki farklı sürümü olacak.
Xiaomi, Redmi K30 model yeni telefonunu 10 Aralık tarihinde duyuracak.
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