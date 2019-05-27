Xiaomi Redmi K20 geliyor! İşte ilk görüntüsü
Çinli Xiaomi'ye bağlı Redmi markası altında yeni telefonlar birbiri ardına gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Xiaomi Redmi K20 ve K20 Pro'ya ait ilk bilgiler internete sızdı. K20'ye ait görüntüler de ortaya çıktı.
Xiaomi Redmi K20'nin ilk görüntüsü internete sızdı. Kırmızı ve mavi renklerde gelen cihazların arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, ön kameranın cihazın içine gömülü olduğu dikkat çekiyor. Yani ön kamera sadece aktifken görünüyor, aktif olmadığı durumlarda ise cihazın tepesindeki bölmede gizleniyor.
Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alan Xiaomi Redmi K20, parmak izi sensörünü de ekrana yerleştirmiş. Yani parmak izinizi ekran üzerindeki tarayıcıdan okutuyorsunuz.
4000 mAh batarya ile gelen ve 48 MP çözünürlüklü üçlü kameranın yer aldığı Xiaomi Redmi K20'nin fiyatı ise 289 dolar olacak.
Xiaomi Redmi K20 Pro modeline baktığımızda ise 6.39 inç'lik bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz üç farklı modelde geliyor: 6 GB RAM + 64 GB hafıza / 6 GB RAM + 128 GB hafıza / 8 GB RAM + 256 GB hafıza. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisini kullanan Xiaomi Redmi K20 Pro'nun fiyatı ise 376 dolar.
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