Xiaomi Redmi K20 geliyor! İşte ilk görüntüsü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Redmi K20 geliyor! İşte ilk görüntüsü
GeriTeknoloji Xiaomi Redmi K20 geliyor! İşte ilk görüntüsü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
27.05.2019 - 08:49, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi K20 geliyor! İşte ilk görüntüsü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi Redmi K20 geliyor! İşte ilk görüntüsü

Çinli Xiaomi'ye bağlı Redmi markası altında yeni telefonlar birbiri ardına gün yüzüne çıkıyor. Son olarak Xiaomi Redmi K20 ve K20 Pro'ya ait ilk bilgiler internete sızdı. K20'ye ait görüntüler de ortaya çıktı.

Xiaomi Redmi K20'nin ilk görüntüsü internete sızdı. Kırmızı ve mavi renklerde gelen cihazların arka yüzünde üçlü kamera kurulumu dikkat çekerken, ön kameranın cihazın içine gömülü olduğu dikkat çekiyor. Yani ön kamera sadece aktifken görünüyor, aktif olmadığı durumlarda ise cihazın tepesindeki bölmede gizleniyor. 

Qualcomm'un Snapdragon 730 işlemcisinden güç alan Xiaomi Redmi K20, parmak izi sensörünü de ekrana yerleştirmiş. Yani parmak izinizi ekran üzerindeki tarayıcıdan okutuyorsunuz. 

4000 mAh batarya ile gelen ve 48 MP çözünürlüklü üçlü kameranın yer aldığı Xiaomi Redmi K20'nin fiyatı ise 289 dolar olacak. 

Xiaomi Redmi K20 Pro modeline baktığımızda ise 6.39 inç'lik bir ekrana sahip olduğunu görüyoruz. 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz üç farklı modelde geliyor: 6 GB RAM + 64 GB hafıza / 6 GB RAM + 128 GB hafıza / 8 GB RAM + 256 GB hafıza. Qualcomm'un Snapdragon 855 işlemcisini kullanan Xiaomi Redmi K20 Pro'nun fiyatı ise 376 dolar.

Xiaomi Mi 9 Transparent Edition karşınızda!Xiaomi Mi 9’un şeffaf kasalı özel sürümü Xiaomi Mi 9 Transparent Edition, görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?