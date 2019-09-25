Xiaomi Redmi 8A tanıtıldı! Fiyatı şaşırttı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni telefonu Redmi 8A'yı tanıttı. Cihazın özellikleri bir yana belirlenen fiyatı oldukça dikkat çekti.
Xiaomi Redmi 8A'nın tanıtımı yapıldı. 6.22 inç'lik ekranıyla dikkat çeken cihaz, Corning Gorilla Glass 5 teknolojisiyle camını koruyor. Böylece cihaz, çizilmelere ve darbelere karşı hayli dayanıklı bir yapıda bulunuyor. Qualcomm'un Snapdragon 439 işlemcisinde güç alan telefonda iki model bulunuyor. Bu modellerden birinde 2 GB RAM, diğerinde ise 3 GB RAM yer alıyor.
32 GB’lık dahili hafızayla gelen cihazda toplam hafıza MicroSD kart aracılığıyla 512 GB’a kadar da artırılabiliyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 5.000 mAh şeklinde. Kamera tarafına baktığımızda arka tarafta 12 Megapiksel çözünürlüğünde ve f/1.9 diyafram açıklığında kameranın yer aldığını görüyoruz. Ön taraftaki kamera ise 8 Megapiksel çözünürlüğünde.
Gelelim fiyatlara... Oldukça uygun fiyat etiketine sahip olan modelin 2 GB versiyonu 6.499 rupi (yaklaşık 520 lira) iken 3 GB versiyonu 6.999 rupi (yaklaşık 560 lira) şeklinde.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle