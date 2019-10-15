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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 15.10.2019 - 21:21, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi 8 ve Redmi 8A Türkiye'ye geldi! Fiyatları ise...

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Xiaomi Redmi 8 ve Redmi 8A Türkiye'ye geldi! Fiyatları ise...

Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinlikte yeni telefonları Redmi 8 ve Redmi 8A'yı gün yüzüne çıkardı. Şirket, bu cihazların satışına Türkiye'de resmen başlıyor. Peki yeni telefonlar hangi özelliklerle geliyor? Fiyatları ne oldu?

6.22 inç (15.8 cm) HD + Dot Drop ekrana sahip Redmi 8 ve Redmi 8A, 19: 9'luk bir en boy oranına sahip. Cam benzeri malzemelerle sarılmış olan Redmi 8, cilalı ve parlak bir yüzeye sahip üstün bir dokunuş hissi verirken, Redmi 8A, aynı zamanda parmak izi tortularını indirgeyen ince, dokulu bir mat kaplama kullanıyor.

5000mAh kapasiteli iki günlük pil ile hem Redmi 8 hem de Redmi 8A, Type-C portunda (kutunun içindeki 10W hızlı şarj cihazı) ve Qualcomm Snapdragon 439 yonga setinden güç alırken, 18W hızlı şarj desteği için destek sunuyor. Her model, 512 GB'a kadar depolama genişletmeye olanak tanıyan özel microSD kart desteğine sahip 2 + 1 çift SIM yuvası sunuyor.

Redmi 8 ve Redmi 8A'nın her ikisi de günlük fotoğraflar için 12 MP kameraya sahip. Redmi 8 ayrıca ikincil 2MP kamera ile birlikte geliyor. Çift kamera kurulumu daha iyi portre fotoğrafları için derinlik algılayıcı sunuyor. Önde, her iki cihaz da 8MP selfie kamera kullanıyor ve hem ön hem de arka kameralar AI Portre modu çekimlerini yapabiliyor.

Xiaomi’nin kaliteye odaklanan duruşu, Redmi 8 ve Redmi 8A’nın Corning Gorilla Glass 5 ile korunmasının yanı sıra nano kaplaması da akıllı telefonun sıçramasına dayanıklı olmasını sağlıyor. Bu iki cihaz, kullanıcıların, kulaklıklarını bağlamalarına gerek kalmadan FM radyo çalmalarını sağlayan popüler özelliği de koruyor. Redmi 8, uzaktan kumandayla uyumlu ev elektroniklerini kontrol etmek için uygun bir IR blaster sunuyor.

Redmi 8 ve Redmi 8A, 15 Ekim'den itibaren (bugün) Türkiye'de satışa sunulmuş durumda. Redmi 8, Onxy Black, Ruby Red ve Sapphire Blue ile geliyor. 3GB + 32GB değişken ve 4GB + 64GB, sırasıyla [1,349TL] ve [1,549TL] olarak fiyatlandırıldı.

Redmi 8A ise Midnight Black, Sunset Red ve Ocean Blue renkleriyle satışa sunuldu ve 1.149 TL fiyat etiketine sahip.

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