Xiaomi Redmi 7A'nın fiyatı ortaya çıktı
Çinli Xiaomi'nin yeni telefonlarından biri olan Redmi 7A'nın Avrupa fiyatı belli oldu. Şirketin giriş seviyesi telefonu olan cihaz, oldukça uygun bir fiyattan alıcısıyla buluşacak.
Xiaomi, giriş seviyesindeki yeni telefonuyla çok yakında kullanıcılarıyla buluşuyor. Redmi 7A ismini taşıyan bu model, Qualcomm'un Snapdragon 439 işlemcisinden gücünü alıyor. 16 veya 32 GB'lık hafızalı modelleri bulunması beklenen telefonun ön ve arka yüzünde birer kamera bulunuyor.
4000 mAh bataryası ise cihazın en dikkat çeken yanlarından biri ve hayli uzun batarya ömrüne sahip. Düşük güç tüketimi ile birlikte 4000 mAh'lik batarya, kullanıcıların şarj kabusunu ortadan kaldıraca gibi görünüyor. Parmak izi tarayıcısı bulundurmayan Redmi 7A'nın şimdilik bilinen bir başka özelliği yok.
Gelelim cihazın fiyatına... Redmi 7A, 100 euro, yani yaklaşık 660 TL'den satışa sunulacak.
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