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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
24.05.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi 7A tanıtıldı! İşte özellikleri

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Xiaomi Redmi 7A tanıtıldı! İşte özellikleri

Xiaomi'nin alt markası Redmi, giriş segmente konumlandırılan Redmi 7A modelini tanıttı. Güçlü bataryasıyla uzun şarj süresi sunan cihaz, bakın başka ne gibi özellikler sunuyor?

Redmi markası altında uygun fiyatlı cihazlar sunan Xiaomi, bir bütçe dostu telefon daha tanıttı. Redmi 7A olarak adlandırılan cihaz son dönemde neredeyse her akıllı telefonda gördüğümüz çentikli ekrana sahip değil. Bunun yerine kalın çerçeveli tasarım tercih edilmiş.

Günlük standart kullanım için ideal olan telefon 5,45 inç boyutunda 1440 x 720 piksel HD+ ekranla bizleri karşılıyor. Snapdragon 439 işlemciden güç alan Redmi 7A, 2/3 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı seçeneklerine sahip.

Arka tarafta yer alan tek kameranın çözünürlüğü 13 Megapiksel. Ön kamera ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, 4000 mAh bataryadan besleniyor. Siyah ve Mavi renk seçenekleri bulunan telefonun fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Giriş segmente konumlandırılan Redmi 7A, günlük kullanım içerisinde beklentileri karşılayacaktır.

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