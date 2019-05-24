Xiaomi Redmi 7A tanıtıldı! İşte özellikleri
Xiaomi'nin alt markası Redmi, giriş segmente konumlandırılan Redmi 7A modelini tanıttı. Güçlü bataryasıyla uzun şarj süresi sunan cihaz, bakın başka ne gibi özellikler sunuyor?
Redmi markası altında uygun fiyatlı cihazlar sunan Xiaomi, bir bütçe dostu telefon daha tanıttı. Redmi 7A olarak adlandırılan cihaz son dönemde neredeyse her akıllı telefonda gördüğümüz çentikli ekrana sahip değil. Bunun yerine kalın çerçeveli tasarım tercih edilmiş.
Günlük standart kullanım için ideal olan telefon 5,45 inç boyutunda 1440 x 720 piksel HD+ ekranla bizleri karşılıyor. Snapdragon 439 işlemciden güç alan Redmi 7A, 2/3 GB RAM ve 16/32 GB depolama alanı seçeneklerine sahip.
Arka tarafta yer alan tek kameranın çözünürlüğü 13 Megapiksel. Ön kamera ise 5 Megapiksel çözünürlüğünde. Android 9 Pie işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz, 4000 mAh bataryadan besleniyor. Siyah ve Mavi renk seçenekleri bulunan telefonun fiyatı ise henüz açıklanmış değil. Giriş segmente konumlandırılan Redmi 7A, günlük kullanım içerisinde beklentileri karşılayacaktır.
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