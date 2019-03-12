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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriTeknoloji Xiaomi Redmi 7 satışa çıkıyor! Fiyatı şaşkına çevirecek
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
12.03.2019 - 08:32, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi 7 satışa çıkıyor! Fiyatı şaşkına çevirecek

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Xiaomi Redmi 7 satışa çıkıyor! Fiyatı şaşkına çevirecek

Xiaomi'nin uzun süredir beklenen telefonlarından biri olan Redmi 7'nin çıkış tarihi belli oldu.

Redmi 7, 18 Mart tarihinde Pekin'de yapılacak bir etkinlik kapsamında dünyaya duyurulacak. Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan Redmi 7, 2 GB/3 GB/4 GB olmak üzere 3 farklı RAM kapasitesi seçeneğine ve 16GB/32GB/64GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip. Cihaz, 6.26 inç genişliğinde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde su damlası çentikli bir geliyor.

Gelelim kameralara... 12 MP + 8 MP çözünürlüklerinde 2 adet arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 4.000 mAh'lik bir batarya ile gelen cihaz, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.

Redmi 7'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise hiç şüphesiz fiyatı... Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Redmi 7, 138 dolarlık fiyat etiketiyle ilk olarak Çin sınırları içinde satışa sunulacak.

Beklenen Xiaomi Mi 9 resmen duyuruldu!Mobil Dünya Kongresi kapsamında Çinli telefon üreticisi Xiaomi, yeni amiral telefonu Xiaomi Mi 9’u dünyaya tanıttı. Yakından inceledik!Hürriyet Teknoloji Editörü Selim Öztürk Barselona'dan bildiriyor.
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