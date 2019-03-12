Xiaomi Redmi 7 satışa çıkıyor! Fiyatı şaşkına çevirecek
Xiaomi'nin uzun süredir beklenen telefonlarından biri olan Redmi 7'nin çıkış tarihi belli oldu.
Redmi 7, 18 Mart tarihinde Pekin'de yapılacak bir etkinlik kapsamında dünyaya duyurulacak. Gücünü Snapdragon 710 yonga setinden alan Redmi 7, 2 GB/3 GB/4 GB olmak üzere 3 farklı RAM kapasitesi seçeneğine ve 16GB/32GB/64GB olmak üzere 3 farklı dahili depolama alanı seçeneğine sahip. Cihaz, 6.26 inç genişliğinde ve 1520 x 720 piksel çözünürlüğünde su damlası çentikli bir geliyor.
Gelelim kameralara... 12 MP + 8 MP çözünürlüklerinde 2 adet arka kamera sensörünün yer aldığı cihazda, 8 MP'lik bir adet de ön kamera sensörü bulunuyor. 4.000 mAh'lik bir batarya ile gelen cihaz, MIUI 10 tabanlı Android 9 Pie işletim sistemi ile kutusundan çıkıyor.
Redmi 7'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri ise hiç şüphesiz fiyatı... Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Redmi 7, 138 dolarlık fiyat etiketiyle ilk olarak Çin sınırları içinde satışa sunulacak.
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