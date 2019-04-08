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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
08.04.2019 - 12:10, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi 7 rekor kırdı: 435 saat açık kaldı

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Xiaomi Redmi 7 rekor kırdı: 435 saat açık kaldı

Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi 7 büyük bir başarıya imza attı. Cihaz, tam 435 saat boyunca açık kaldı.

Weibo üzerinden canlı yayın düzenleyen Xiaomi, Redmi 7'nin performansını gözler önüne serdi. 28 milyondan fazla izlenen yayında telefon 435 saat boyunca açık kalmayı başardı. Bu da 18 gün 3 saat gibi bir süreye denk geliyor. Redmi 7'nin açık kalma süresini ise yalnızca 205 kişi tahmin edebildi. 

Gelişmiş güç tasarrufu ve akıllı arka plan güç tüketim özellikleri sayesinde cihazın tam şarjının normal kullanımda 2 gün boyunca gidilebileceği öğrenildi.

REDMI 7 ÖZELLİKLERİ 

Snapdragon 632 işlemciden güç alan telefonun 2/3/4 GB RAM ve 16/32/64 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Kamera tarafına gelecek olursak arka tarafta 12 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.

Ön kısımda ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Aynı zamanda 4000 mAh boyutunda bataryaya sahip olan cihazın 6.26 inç boyutunda 1520 x 720 HD+ çözünürlüğünde ekranı bulunuyor. Bunun yanında cihaz, son zamanların trendi su damlası çentiği ile geliyor. Redmi 7'nin Kırmızı, Mavi, ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
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