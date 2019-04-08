Xiaomi Redmi 7 rekor kırdı: 435 saat açık kaldı
Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan Redmi 7 büyük bir başarıya imza attı. Cihaz, tam 435 saat boyunca açık kaldı.
Weibo üzerinden canlı yayın düzenleyen Xiaomi, Redmi 7'nin performansını gözler önüne serdi. 28 milyondan fazla izlenen yayında telefon 435 saat boyunca açık kalmayı başardı. Bu da 18 gün 3 saat gibi bir süreye denk geliyor. Redmi 7'nin açık kalma süresini ise yalnızca 205 kişi tahmin edebildi.
Gelişmiş güç tasarrufu ve akıllı arka plan güç tüketim özellikleri sayesinde cihazın tam şarjının normal kullanımda 2 gün boyunca gidilebileceği öğrenildi.
REDMI 7 ÖZELLİKLERİ
Snapdragon 632 işlemciden güç alan telefonun 2/3/4 GB RAM ve 16/32/64 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Kamera tarafına gelecek olursak arka tarafta 12 megapiksel ana ve 2 megapiksel derinlik sensörü bulunuyor.
Ön kısımda ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Aynı zamanda 4000 mAh boyutunda bataryaya sahip olan cihazın 6.26 inç boyutunda 1520 x 720 HD+ çözünürlüğünde ekranı bulunuyor. Bunun yanında cihaz, son zamanların trendi su damlası çentiği ile geliyor. Redmi 7'nin Kırmızı, Mavi, ve siyah olmak üzere 3 farklı renk seçeneği bulunuyor.
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