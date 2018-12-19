Xiaomi Redmi 7 ortaya çıktı!
Xiaomi'nin yeni telefonu olacağı söylenen Redmi 7 ve Redmi 7 Pro model cihazların fotoğrafları ve özellikleri Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'da ortaya çıktı.
Çin'in sertifikasyon kurumu TENAA'nın web sitesinde paylaşılan bir görüntüye göre Xiaomi, Redmi 7 ve Redmi 7 Pro adında iki model satışa sunacak. Resimleri ve teknik özellikleri hakkında bilgilerin listelendiği cihazlar özelliklerine bakılınca merak uyandırıyor.
Paylaşılan bilgilere göre Xiaomi Redmi 7 ve Redmi 7 Pro 2.3 GHz hızında 8 çekirdekli bir işlemci ile çalışacak. Aynı zamanda çok fazla sayıda renk seçeneğine sahip olacağı söylenenler modeller siyah, beyaz, mavi, kırmızı, sarı, pembe, yeşil, mor, altın, gümüş ve gri olarak sunulacak. 3,4 ve 6 GB RAM ve 32, 64, 128 depolama alanı seçeneği ile gelmesi beklenenler modellerin Full HD+ çözünürlükte 5.84 inç LCD ekrana sahip olacak.
Su damlası olarak adlandırılan çentikli ekran ile gelmesi beklenen modellerin çift arka kamerası bulunuyor. 12 ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ki kameraların haricinde ön tarafta 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. 150 gram ağırlığında olacağı söylenen cihazlar Android 8.1 ile gelecek.
Xiaomi Redmi 7 olarak adlandırılan cihazların Xiaomi Play olarak gelebileceği de söylenenler arasında
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