Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A kullanıcılarını üzecek haber!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A kullanıcılarını üzecek haber!
GeriTeknoloji Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A kullanıcılarını üzecek haber!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
Hürriyet Teknoloji
17.04.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A kullanıcılarını üzecek haber!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi Redmi 6 ve Redmi 6A kullanıcılarını üzecek haber!

Xiaomi, bütçe dostu telefonlarından Redmi 6 ve Redmi 6A'nın Android 9 Pie güncellemesini alacağını duyurmuştu. Çinli şirketten kullanıcıları üzecek haber geldi.

Xiaomi'nin geçtiğimiz yıl piyasaya sunduğu telefonlarından Redmi 6 ve Redmi 6A Android Oreo ile kutudan çıkmıştı. Şirket yetkilileri MIUI forumlarında cihazların Android 9 Pie güncellemesini alacağından bahsediyordu. Redmi 6 ve Redmi 6A kullanıcılarının uzun zamandır beklediği güncelleme yayınlanmayacak.

Söz konusu cihazlar Android 9 Pie güncellemesi almasa da çeşitli yeniliklere sahip olmaya devam edecek. Aynı zamanda MIUI 10 ve MIUI 11 güncellemeleri de gelecek.

XIAOMI REDMI 6 VE REDMI 6A ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Redmi 6A neler sunuyor? Android 8.1 Oreo ve MIUI 9 arayüzüyle çalışan telefonun kısa sürede MIUI 10'a güncelleneceği söyleniyor. 5,45 inçlik HD+ 2.5 kavisli ekranla gelen cihaz, 1440x720 piksel çözünürlük ve 18:9 ekran oranı sunuyor.

Dört çekirdekli MediaTek Helio A22 SoC ve IMG PowerVR GE GPU ile gelen cihaz, sadece 2GB RAM'e ve 16GB depolama alanına sahip. Depolama alanı, microSD kart yardımıyla 128GB genişletilebiliyor.

Redmi 6A, 13MP'lik bir kamera ve LED flaş sunuyor. Ön yüzde 5MP'lik selfie kamerası yer alıyor. Redmi 5A gibi 6A'nın da bir parmak izi tarayıcısı var. 3.000mAh kapasiteli bir pille gelen telefon, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS, kızılötesi sensör, 3,5mm ses girişi, micro USB ve FM radyo gibi özelliklere sahip.

Redmi 6 da Android 8.1 Oreo ve MIUI 9 arayüzüyle çalışıyor. Benzer, 5,45 inçlik HD+ 2.5D kavisli ekranla gelen telefon, 1440x720 piksel çözünürlük ve 18:9 ekran oranı sunuyor.

MediaTek Helio P22 SoC ve IMG PowerVR GE8320 GPU ile gelen Redmi 6'nın bellek ve depolama alanında ne sunacağı, modele göre değişiyor. Modellerden biri 3GB RAM ve 32GB depolama alanı sunarken diğeri 4GB RAM ve 64GB depolama alanı sunuyor.

Arka yüzünde 12MP'lik ve 5MP'lik iki kamera bulunan telefonun ön yüzünde 5MP'lik bir selfie kamerası var.

Redmi 6'da kullanılan 3.000mAh pil, Redmi 5'in 3.300mAh'lik piline göre daha güçsüz. Telefonun bağlantı özellikleri arasında 4G VoLTE, WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, 3.5mm ses girişi, FM radyo, kızılötesi sensörü ve microUSB 2.0 portu var.

Huawei P30 Pro elimizdeHuawei, P30 serisi yeni telefonlarını Paris’te dünyaya duyurdu. Hürriyet Teknoloji editörü Selim Öztürk P30 Pro’yu kutusundan çıkardı ve Eyfel Kulesi eşliğinde ilk görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?