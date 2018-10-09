Xiaomi Pocophone F1 satışa çıkıyor! İşte özellikleri ve fiyatı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
09.10.2018 - 12:49, Son Güncelleme:

Xiaomi Pocophone F1 satışa çıkıyor! İşte özellikleri ve fiyatı

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Xiaomi Pocophone F1 satışa çıkıyor! İşte özellikleri ve fiyatı

Kendi segmentindeki ürünlere kıyasla kullanıcılara tasarım, teknik ve donanım avantajları sunan Pocophone F1, pek çok özelliği ile dikkat çekiyor.

6.18 inçlik ekranı, 1080x2246 (FHD+) Pixel ekran çözünürlüğü, 403 PPI piksel yoğunluğu, kapasitif ekranı ve çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çentikli (Notch) çerçevesiz tasarımı ile gelen Xiaomi Pocophone F1, temel donanım özellikleri ile de öne çıkıyor.

Android 8.1 (Oreo) mevcut ve Android 9.0 (Pie) yükseltilebilir işletim sistemi, Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) yonga seti, Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385) ana işlemcisi, 64 bit işlemci mimarisi, 8 çekirdek CPU sistemi, Adreno 630 grafik işlemcisi, 6 GB belleği ve 64 GB dahili depolama sistemi ile dikkat çeken Pocophone F1, kullanıcılara farklı boyutlarda hafıza seçenekleri de sunuyor.

Xiaomi Pocophone F1 satışa çıkıyor İşte özellikleri ve fiyatı

Pocophone F1, 182 gramlık ağırlığının yanı sıra suya dayanıklılık özelliği ile birlikte jiroskop hall sensörü, yakınlık sensörü, ivme ölçer ve ortam ışığı sensörü gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor.

Pocophone F1, 4000 mAh'lik batarya kapasitesi ile kullanıcılara uzun süreli kullanım imkanı da sağlıyor.

Mi Fan'lar, yeni Pocophone F1'lere 3.499 TL'lik satış fiyatı ile 9 Ekim Salı gününden itibaren VADİSTANBUL AVM'nin ikinci katındaki ilk yetkili Mi Store'da ulaşabilecekler.

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