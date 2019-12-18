Xiaomi Mi WiFi AC1200 Router 4A incelemesi

Bu yönlendirici aynı anda iki bağımsız WiFi sinyali gönderiyor. Ürün, aynı zamanda 2.4G çok engelli ve uzun mesafeli kablosuz iletim için de uygun. 802.11ac teknolojisi hızlı veri iletimi ve internette sorunsuz gezinmeyi sağlayan ürün, sinyal kazancı etkisini güçlendirmek ve iletim performansını artırmak için dört harici anten ve makul bir iç yapıya sahip.

Çok sayıda akıllı cihazın neden olduğu ağ gecikmesi sorunu için endişeye gerek yok; zira Xiaomi Mi yönlendirici 4 aynı anda 128'e kadar cihazı destekliyor.

MT7621A çift çekirdekli 880MHz işlemci sayesinde hızlı ağ gezintisi, veri aktarımı, film oynatma mümkün hale geliyor.



Kurulumu hayli kolay olan ürünün teknik özelliklerine göz atalım:

1 x Gigabit WAN bağlantı noktası + 2 x Gigabit LAN bağlantı noktaları, 100M ve üzeri erişim gereksinimlerinin fiber geniş bandını kolayca karşılar

2 çekirdekli 4 işlemcili CPU, 880MHz ana frekans, hızlı internet erişimi ve akıcı internette sörf

1167MHz çift bant eşzamanlı oranı, arayüz yok

Çift frekans için aynı ad, optimum frekansa otomatik erişim

Entegre sinyal amplifikatörü, daha geniş kapsama alanı ve daha hızlı iletim mesafesi

128 MB büyük hafıza, 128 terminal cihazı bağlantısı desteği

Zayıf sinyali iyileştirmek için akıllı hata düzeltme algoritması

Aynı zamanda cihazın ağa bağlanabilme süresini ve erişilmesine izin verilen URL'lerin aralığını ayarlayabiliyorsunuz.



Çocukların güvenliği de hayati bir öneme sahip. Bu ürünün özelliklerinden biri de çocuğunuzun çevrimiçi zamanını ve içeriğini yönetmenizi sağlamak, çocuğunuzun İnternet güvenliğini bu sayede koruyabilmek...



Diğer özellikler:

- İşlemci: MT7621A MIPS Çift Çekirdekli 880MHz

- ROM: 16 MB

- Bellek: 128MB DDR3

- Çift frekanslı 2.4GHz ve 5GHz

- Kablosuz kanal: 2.4 GHz Kanal: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; 5 GHz Kanal: 36, 40, 44, 48, 149, 153, 157, 161, 165

- Uygulamaları yönet: destek Web, Android, iOS

- Çalışma ortam sıcaklığı: 0 - 40 derece

- Çalışma nemi: yüzde 10 - 90 BN (yoğuşmasız)

- Depolama sıcaklığı: -40 - 70 Deg.C

- Depolama nemi: yüzde 5 - 90 BN (yoğunlaşmamış)

Ürün, MIUI Türkiye Resmi Fan Sitesi üzerinden 159 TL'ye satılıyor.