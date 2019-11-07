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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
07.11.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Watch Pro: Çinlilerin yeni akıllı saati ortaya çıktı

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Xiaomi Mi Watch Pro: Çinlilerin yeni akıllı saati ortaya çıktı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi Watch Pro adında yepyeni bir akıllı saatin üzerinde çalışıyor. Önceki modellere kıyasla daha gelişmiş özelliklerle donatılan ürün bakın hangi özelliklerle geliyor?

Xiaomi, yeni bir akıllı saatin üzerinde çalışıyor. Mi Watch Pro ismini taşıması beklenen saatle ilgili bazı bilgiler gün yüzüne çıksa da, pek çok detay henüz ortaya çıkmış değil. Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 işlemcisinden güç alması beklenen saatte AMOLED ekran kulanılması beklenirken, diğer yandan cihazın Wear OS tabanlı MIUI for Watch arayüzünü kullanacağı düşünülüyor. 

Tasarım tarafına geldiğimizde ise saatin yuvarlak bir tasarımla geleceğini söyleyebiliriz. Suya dayanıklılık, kalp atış hızı sensörü gibi özelliklere sahip olması beklenen saatin bu yıl piyasaya sürülme ihtimali düşük. Cihazın fiyatının ise 200 doların üzerinde olacağı düşünülüyor. 

Xiaomi Mi Watch Pro: Çinlilerin yeni akıllı saati ortaya çıktı


XIAOMI MI WATCH TANITILDI

Şirket, Pro modeli önceli Mi Watch isimli saatini ise resmen tanıttı. Tasarımı Apple Watch'ları andıran ürün, 1.78 inç'lik bir ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 3100 Wear işlemcisi ile gelen saatin işlemcisi 1.2 GHz hızında çalışan dört adet ARM Cortex-A7 çekirdeğe sahip. Grafik birimi tarafında ise Adreno 304 görev alıyor. Bu arada işlemcinin de 28 nm üretim teknolojisi ile üretildiğini belirtelim.

570 mAh’lik bataryadan beslenen saatin 36 saatlik batarya sürenin olduğu açıklandı.

Akıllı saatler özellikle sağlık takibi yapabiliyor olmalarıyla da öne çıkıyor. Mi Watch da kalp atış hızının yanında oksijen takibi bile yapabiliyor.11 Kasım’da Çin’de satışa çıkacak olan saatin iki farklı versiyonu bulunuyor. Saatin başlangıç versiyonu yaklaşık olarak 185 dolarlık fiyat etiketine sahip. Saatin Sapphire Glass isimli paslanmaz çelik çerçeve ve zincir kayış ile gelen özel versiyonu ise yaklaşık 285 dolarlık fiyatı ile satın alınabilecek. 

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
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