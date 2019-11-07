Xiaomi Mi Watch Pro: Çinlilerin yeni akıllı saati ortaya çıktı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, Mi Watch Pro adında yepyeni bir akıllı saatin üzerinde çalışıyor. Önceki modellere kıyasla daha gelişmiş özelliklerle donatılan ürün bakın hangi özelliklerle geliyor?
Xiaomi, yeni bir akıllı saatin üzerinde çalışıyor. Mi Watch Pro ismini taşıması beklenen saatle ilgili bazı bilgiler gün yüzüne çıksa da, pek çok detay henüz ortaya çıkmış değil. Qualcomm'un Snapdragon Wear 3100 işlemcisinden güç alması beklenen saatte AMOLED ekran kulanılması beklenirken, diğer yandan cihazın Wear OS tabanlı MIUI for Watch arayüzünü kullanacağı düşünülüyor.
Tasarım tarafına geldiğimizde ise saatin yuvarlak bir tasarımla geleceğini söyleyebiliriz. Suya dayanıklılık, kalp atış hızı sensörü gibi özelliklere sahip olması beklenen saatin bu yıl piyasaya sürülme ihtimali düşük. Cihazın fiyatının ise 200 doların üzerinde olacağı düşünülüyor.
XIAOMI MI WATCH TANITILDI
Şirket, Pro modeli önceli Mi Watch isimli saatini ise resmen tanıttı. Tasarımı Apple Watch'ları andıran ürün, 1.78 inç'lik bir ekrana sahip. Qualcomm’un Snapdragon 3100 Wear işlemcisi ile gelen saatin işlemcisi 1.2 GHz hızında çalışan dört adet ARM Cortex-A7 çekirdeğe sahip. Grafik birimi tarafında ise Adreno 304 görev alıyor. Bu arada işlemcinin de 28 nm üretim teknolojisi ile üretildiğini belirtelim.
570 mAh’lik bataryadan beslenen saatin 36 saatlik batarya sürenin olduğu açıklandı.
Akıllı saatler özellikle sağlık takibi yapabiliyor olmalarıyla da öne çıkıyor. Mi Watch da kalp atış hızının yanında oksijen takibi bile yapabiliyor.11 Kasım’da Çin’de satışa çıkacak olan saatin iki farklı versiyonu bulunuyor. Saatin başlangıç versiyonu yaklaşık olarak 185 dolarlık fiyat etiketine sahip. Saatin Sapphire Glass isimli paslanmaz çelik çerçeve ve zincir kayış ile gelen özel versiyonu ise yaklaşık 285 dolarlık fiyatı ile satın alınabilecek.
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