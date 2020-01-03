MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriXiaomi Mi Watch Color geliyor! Fiyatı belli oldu
GeriTeknoloji Xiaomi Mi Watch Color geliyor! Fiyatı belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 03.01.2020 - 08:23,Son Güncelleme:/

Xiaomi Mi Watch Color geliyor! Fiyatı belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Xiaomi Mi Watch Color geliyor! Fiyatı belli oldu

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı saatlerinden Mi Watch Color'ın fiyatı belli oldu.

Xiaomi, telefonlarının yanı sıra yeni model akıllı saatleriyle de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Son olarak Xiaomi Mi Watch Color isimli yeni bir akıllı saatini gün yüzüne çıkaran şirket, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1.39 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve AMOLED ekran kullanan saat, 110'u aşkın saat arayüzünü desteklerken, diğer yandan 50 metreye kadar da suya dayanıklı bir yapıya sahip. 

Henüz kesin olarak bilinmese de, 14 güne kadar batarya ömrü dayandığı iddia edilen saatte 420 mAh batarya kullanılıyor. Mi Watch Color, beraberinde GPS ve NFC teknolojilerini de getiriyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen cihaz; siyah, altın sarısı ve gümüş olmak üzere üç farklı renkte alıcısıyla buluşacak.

Gelelim Xiaomi Mi Watch Color'ın fiyatına... Henüz ne zaman satışa sunulacağı duyurulmayan cihazın fiyat etiketinde 115 dolar yazıyor.

Yapay zeka ‘engel’leri ortadan kaldırıyorGoogle, İsviçre’nin Zürih kentinde yapay zeka zirvesi düzenledi. Hurriyet.com.tr olarak Google’ın daveti üzerine katıldığımız etkinlikte gelecekte işsizliğe sebep olmasından korkulan yapay zeka teknolojisinin aslında insanlık için ne kadar faydalı olabileceği anlatıldı, engellilerin günlük hayatını nasıl kolaylaştırdığı örneklerle masaya yatırıldı.
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle