Xiaomi Mi Watch Color geliyor! Fiyatı belli oldu

Xiaomi, telefonlarının yanı sıra yeni model akıllı saatleriyle de kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Son olarak Xiaomi Mi Watch Color isimli yeni bir akıllı saatini gün yüzüne çıkaran şirket, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 1.39 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip olan ve AMOLED ekran kullanan saat, 110'u aşkın saat arayüzünü desteklerken, diğer yandan 50 metreye kadar da suya dayanıklı bir yapıya sahip.



Henüz kesin olarak bilinmese de, 14 güne kadar batarya ömrü dayandığı iddia edilen saatte 420 mAh batarya kullanılıyor. Mi Watch Color, beraberinde GPS ve NFC teknolojilerini de getiriyor. Bluetooth 5.0 teknolojisini destekleyen cihaz; siyah, altın sarısı ve gümüş olmak üzere üç farklı renkte alıcısıyla buluşacak.



Gelelim Xiaomi Mi Watch Color'ın fiyatına... Henüz ne zaman satışa sunulacağı duyurulmayan cihazın fiyat etiketinde 115 dolar yazıyor.



