Xiaomi Mi Play: Çinlilerden yepyeni bir oyuncu telefonu daha
Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, uzun süredir yeni bir oyuncu telefonu üzerinde çalışıyor. Hakkında henüz net bilgiye sahip olmasak da şirket, çok yakında özellikle de oyunlar konusunda yüksek performans gösterecek Xiaomi Mi Play isminde yepyeni bir telefonla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.
Xiaomi Mi Play için geri sayım başladı. Full HD+ ekran ile satışa sunulması beklenen yeni oyuncu telefonu MediaTek Helio işlemcisinden güç alacak. Snapdragon işlemcinin bu kez tercih edilmemiş olması ise dikkat çekici. Bunun yanı sıra 6 GB RAM'le geleceğine kesin gözüyle bakılan Xiaomi Mi Play'in sunduğu depolama alanı ise 64 GB ve 128 GB olacak.
Gelelim kameraya. 12 megapiksel ve 5 megapiksel arka kameralara sahip olması beklenen telefonda 3000 mAh tipi batarya bulunacak. 246 dolardan satışa sunulması planlanan telefonun mavi, kırmızı, siyah, rose gold ve beyaz renkli modelleriyle raflardaki yerini alması bekleniyor.
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