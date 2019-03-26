Xiaomi Mi Notebook Air 12.5 (2019) duyuruldu!
Akıllı telefon piyasasında hatırı sayılır derecede yer edinen Xiaomi, şimdi de dizüstü bilgisayar sektöründe rekabeti arttıracak Xiaomi Mi Notebook Air'i duyurdu.
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, dün gece düzenlenen etkinlikle beraber yeni dizüstü bilgisayarını görücüye çıkardı. Boyutu ve hafifliğiyle kolay taşıma imkanı sunan Xiaomi Mi Notebook Air, 8. nesil Intel Core M3 işlemciyle geliyor.
Yapısı itibariyle oldukça minimalist bir tasarıma sahip olan cihaz 12.9 mm kalınlığında ve 1.07 kilogram ağırlığında. Ekran tarafına baktığımızda ise 12.5 inç boyuta 1920 x 1080 çözünürlüğe sahip olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda 5.71 mm çerçeveyle gelen bilgisayar 4 GB RAM ve 128 GB hafıza ile satışa çıkıyor.
Bataryanın kapasitesi hakkında herhangi bir bilgi paylaşmayan Xiaomi, yeni dizüstü bilgisayarını iki farklı versiyonla çıkarıyor. Temel model 4 GB RAM ve 128 GB hafızaya, gelişmiş model ise Core i5 işlemci, 4 GB RAM ve 256 hafızaya sahip. Windows 10 işletim sistemiyle kutudan çıkan cihaz DTS surround ses teknolojisiyle iyi bir ses deneyimi yaşatıyor.
Xiaomi Mi Notebook Air'in giriş çıkışlarına baktığımızda ise USB-C girişi, 2 USB-A girişi ve 3.5 mm kulaklık girişine sahip olduğunu görüyoruz. 8. Nesil, Intel Core M3 işlemcili, 4 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip model 2926 TL, 256 GB hafızalı model ise 3251 TL'den satışa sunulacak. Gelişmiş özelliklere sahip Xiaomi Mi Notebook Air ise 3496 TL fiyat etiketiyle geliyor.
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