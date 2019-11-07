Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı! Fiyatı şaşkınlık yarattı
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefonları Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro'yu resmen tanıttı. Cihazlar, özellikleriyle dikkat çekerken, fiyatları ise görenleri şaşırttı.
Xiaomi, iki yeni telefonun duyurusunu yaptı: Xiaomi Mi Note 10 ve Mi Note 10 Pro... Mi Note 10 ile başlayalım. Cihaz Full HD+ çözünürlüğü sunarken, diğer yandan 2340x1080 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. 6.47 inç'lik ekran büyüklüğüyle gelen telefon, Qualcomm'un Snapdragon 730G işlemcisinden gücünü alıyor. Gelelim telefonun arka yüzüne... Cihazın arkasında 108 + 20 + 12 + 5 + 2 megapiksel sensörlerden oluşan beşli kamera sistemi var. Mi Note 10'un ön yüzüne baktığımızda ise 32 MP çözünürlüğünde kamera dikkat çekiyor.
5260 mAh bataryası ile tüm günü rahatça kurtaran cihaz, özellikleri bakımından Pro ile benzerlik taşıyor. Pro sürümünün bu noktada bir farkı ise 7P lens yerine 8P lens kullanıyor olması. Yani kamera tarafında bir adım önde denebilir.
Her iki cihazda da ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ayrıca Android 9 Pie tabanlı MIUI 11 arayüzü ile kutudan çıktıklarını belirtelim. 15 Kasım'dan itibaren piyasaya sürlecek Mi Note 10 yeşil, beyaz ve siyah olmak üzere üç renk seçeneği ile satışa sunulacak.
Fiyatlara geldiğimizde ise Xiaomi bu kez fiyatları hayli yüksek tutmuşa benziyor. Mi Note 10 (6 GB RAM ve 128 GB depolama hafızası) 549 eurodan, Mi Note 10 Pro (8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı) 649 euro fiyat etiketiyle tüketicilere ulaşacak.
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