Xiaomi Mi Note 10 Pro fiyatı ortaya çıktı

Dünya genelinde fiyat/performans telefonlarıyla dikkat çeken Xiaomi, yeni amiral telefonu Mi Note 10 Pro için son hazırlıklarını yapıyor. Henüz duyurusu yapılmayan telefonun fiyatı ise internete sızdı. 649.99 euro fiyat etiketiyle satışa sunulması beklenen yeni Xiaomi telefon, pazarı da hareketlendireceğe benziyor. Peki Xiaomi Mi Note 10 Pro hangi özelliklerle geliyor?

Xiaomi iki yeni telefon duyuracak; biri de Mi Note 10 adını taşıyor. Mi Note 10‘da 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı olduğu görülüyor. Mi Note 10 Pro‘da ise 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı bulunuyor. Ek olarak ana sensör Mi Note 10’da 7P iken, Mi Note 10 Pro’da 8P oldu. Bu küçük farklılıklara rağmen yeni model “Pro” olarak adlandırıldı.



İki model arasında 149.99 euro fiyat farkı bulunuyor. Mi Note 10, 108 Megapiksel çözünürlüğündeki kamerası ile dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı.



