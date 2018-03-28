Xiaomi Mi Mix2 tanıtıldı!

Xiaomi, 2018 için geliştirdiği ilk amiral gemisi telefonunu Çin'de düzenlediği medya etkinliğinde tanıttı. Yeni Mi Mix2, selefiyle aynı tasarım anlayışına sahipken bir dizi ciddi donanımsal geliştirme sunuyor.

Telefon, Qualcomm'un 10 nanometrelik en son yonga seti Snapdragon 845 ile çalışıyor ve arka yüzünde çift kameraya yer veriyor. 5,99 inç'lik ekranla gelen cihazın ekran çerçevesi, son derece ince. Ekranın alt tarafındaki siyah kısım, ön kamerayı ve diğer sensörleri barındırıyor. İnce çerçevesi ve seramik arka yüzüyle Mi Mix2, oldukça hoş bir görünüme sahip. Xiaomi, Mi Mix2'yle birlikte ilk kez bir telefonunda kablosuz şarja yer veriyor.

Mi Mix2'nin arkasını döndürdüğünüzde ilk değişikliği çift kamera düzeninde görüyorsunuz. Kameraların ikisi de 12MP çözünürlüğünde ve ana kamera, Sony'nin en son IMX 363 imaj sensörünü kullanıyor. İkinci 12MP'lik kamera ise bir telefoto lensten oluşuyor 2x kayıpsız yakınlaştırma yapabiliyor. Kameranın etrafında altın renkli çizgiye yer verilmiş. Cihazın standart sürümü 6GB RAM ve 64GB depolama alanıyla gelirken üst seviye model, 8GB RAM ve 256GB depolama sunuyor.

Xiaomi, telefonun kamerasında ciddi geliştirmeler yapmış. Örneğin yapay zeka sayesinde ideal fotoğraf modu, ışıklandırmaya bağlı olarak otomatik seçiliyor. Cihaz yazılım alanında da güçlü. Android 8.0 Oreo ve MIUI 9.5 ile gelen cihaz, Çin'de ülkeye özel bir sesli asistanla geliyor.

Mi Mix 2S, bu hafta Çin'de satışa sunulacak.



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