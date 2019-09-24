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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTeknoloji Haberleri108 MP'lik canavar: Xiaomi Mi Mix Alpha fiyat ve özellikleri nelerdir? Ekran gövde oranında bir ilk!
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Teknoloji
24.09.2019 - 16:30, Son Güncelleme:

108 MP'lik canavar: Xiaomi Mi Mix Alpha fiyat ve özellikleri nelerdir? Ekran gövde oranında bir ilk!

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108 MP'lik canavar: Xiaomi Mi Mix Alpha fiyat ve özellikleri nelerdir? Ekran gövde oranında bir ilk!

Xiaomi Mi Mix Alpha özellikleri ve fiyatları ile teknolojiseverlerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Tasarımı ile dikkat çeken Xiaomi Mi Mix Alpha, çerçeve kalınlığının 2,15 mm olması dolayısıyla %100 oranında ekran gövde oranına sahip oluyor. Peki, Xiaomi Mi Mix Alpha Türkiye fiyatları ne kadar olacak? İşte, 108 MP'lik kamerası ve değişik tasarımı ile dikkat çeken Xiaomi Mi Mix Alpha hakkında detaylı bilgiler

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  • Xiaomi Mi Mix Alpha: Her yeri ekran olan sıra dışı telefon
  • Xiaomi Mi Mix Alpha: Her yeri ekran olan sıra dışı telefon
  • Xiaomi Mi Mix Alpha: Her yeri ekran olan sıra dışı telefon
  • Xiaomi Mi Mix Alpha: Her yeri ekran olan sıra dışı telefon
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Xiaomi Mi Mix Alpha'nın Türkiye fiyatı her ne kadar dudak uçuklatacak cinsten olsa da cihaz özellikleri mest etmeye yetiyor. Kavisli ve neredeyse %100 oranındaki ekran gövde oranı, Xiaomi Mi Mix Alpha'yı fiyatıyla değil özellikleri ile ön plana çıkarıyor. İşte, tasarımı dikkat çeken Xiaomi Mi Mix Alpha özellikleri ve Türkiye fiyatı ile ilgili bazı bilgiler

TASARIMI İLE ÇIĞIR AÇTI

Xiaomi, akıllı telefon sektöründe bugüne kadarki belki de en özgün tasarıma sahip telefonunu tanıttı.

Ekran panelinin cihazın etrafını dolaşıp arka kameranın altında buluştuğu Mi Mix Alpha, kullanım açısından tasarım avantajını çok iyi düzeyde kullanıyor.

KENAR BÖLÜMLER UYGULUMA BİLDİRİMLERİ VE FİZİKSEL TUŞLARIN YERİNİ ALIYOR

Cihazın arkasına uzanan ekran bölümünde ayrı, kenar bölümlerinde ayrı ayrı uygulamalar ve görevleri gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Ayrıca ses ya da ekran kiliti için kullanılan bütün fiziksel tuşlar, Mi Mix Alpha ile yerini dokunuşlara bırakıyor.

EKRAN GÖVDE ORANINDA BİR İLK: %100

Ekranın altında yer alan çerçevenin kalınlığı ise sadece 2,15 mm. Bu da neredeyse ekran gövde oranını %100’e yaklaştırıyor.

108 MP'LİK ÖN VE ARKA KAMERA DENEYİMİ

Ayrıca cihazda bir ön kamera yok, zira arkasını çevirip ekranda kendinizi görmeniz mümkün oluyor.

Dolayısıyla tüm çekimleriniz tek bir kamera modülüne emanet ediliyor.

Ekran konusunda sınırları aşan firma, Mi Mix Alpha için 108 MP’lik kamera donanımı kullandı. Cihazın fotoğraf becerilerine dair daha önce sızıntılar yapılmış, çözünürlük konusunda vadedecekleri heyecan uyandırmıştı.

108 MP’lik bu sensör, Samsung tarafından üretilen ISOCELL Bright serisinin HMX modeli. Yani son dönemde kamera ve sensör alanında yapılan tüm geliştirmelere sahip. Bu kamera ile çekilen bir fotoğrafın çözünürlüğü 12.032 x 9.024 piksel, boyutu ise yaklaşık 40 MB oluyor.

Bu arada 108 MP’lik kamera arkada yalnız değil. Kendisine farklı görevler için eşlik eden 16 MP’lik bir geniş açılı kamera , 12 MP’lik bir de telefoto kamera bulunuyor. Böylece 3’lü ve son derece yüksek çözünürlüklü bir kamera donanımıyla karşılaşıyoruz.

BATARYA BEKLENTİLERİN ALTINDA

Xiaomi, herhalde ekrandan yer bulamamış olacak ki sadece 4.050 mAh gücünde batarya sunuyor. Böylesine büyük bir ekranda, böylesine yüksek çözünürlüklü bir kamera ile bu batarya günde minimum 2 kez telefonu şarj edeceğiniz anlamına geliyor. Ancak hemen üzülmeyin, zira telefonun kablolu ya da kablosuz şarj hızları gözleri kamaştırıyor.

Kablolu şarj için 45 watt destek sunan Xiaomi Mi Mix Alpha, kablosuz tarafta 30 watt gücünde hızlı şarja sahip.

Ayrıca tersine şarj özelliğine sahip tüm cihazlar ile 10 waat gücünde enerji aktarımı yapmak mümkün. Açıkçası telefon bir kablosuz şarj pedinde yaşayacak gibi görünüyor.

SNAPDRAGON 855 VE 12 GB RAM 

Qualcomm’un son harikası Snapdragon 855+ ile gelen Mi Mix Alpha, bu sayede 5G desteğine de sahip oluyor. 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar hafıza desteği sunan cihaz, performans konusunda sektörün son trendlerine ayak uyduruyor.

XİAOMİ Mİ MİX ALPHA'NIN TÜRKİYE FİYATI DUDAK UÇUKLATACAK

Telefon Çin'de 19.999 yuana satışa sunulacak. Dolar bazında 2800 ABD dolarına denk gelen bu tutar, Türkiye için vergisiz 16.000 TL seviyesine denk geliyor.

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