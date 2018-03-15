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    Xiaomi Mi Mix 2S çalışırken böyle görüntülendi!

    Hürriyet Haber
    15.03.2018 - 09:00 | Son Güncelleme:

    Snapdragon 845 işlemciden güç alacağı ve çift arka kameralı olacağı söylenen çerçevesiz tasarımlı Xiaomi Mi Mix 2S, ilk kez çalışırken görüntülendi.

    Xiaomi'nin amiral gemi modeli olacak akıllı telefonu Xiaomi Mi Mix 2S, 27 Mart tarihinde Şangay'da tanıtılacak. Neredeyse çerçevesiz bir tasarıma sahip olan cihazda, ön kamera için bir çentik yerleştirilmiş durumda. 

    Daha yeni gelen bir videoda da cihazın ön yüzü görünüyor. Arka yüzüne ise bu videoda değinilmemiş. Youtube kanalı SlashLeaks tarafından paylaşılan videoya göre cihazın çentiği iPhone X'da olduğu kadar büyük değil. Cihazın arka kısmı hakkında gelen sızıntılar üzerine cihazın çift arka kamerası yapay zeka destekli olacak. Ayrıca, cihaz, Qualcomm'un en güçlü işlemcisi Snapdragon 845'ten beslenecek. Son olarak Xiaomi Mi Mix 2S'in, 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama ile geleceği söyleniyor. 

     

    Etiketler: xiaomi , mi mix 2s , telefon , video
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