Xiaomi Mi Max 4'ün kamerasıyla gelen sürpriz özellik
Çinli telefon üreticisi Xiaomi'nin beklenen telefonlarından biri olan Xiaomi Mi Max 4, bugünlerde kamerası nedeniyle çokça konuşuluyor. Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre bu telefonların özellikle kamerasında sürpriz bir özellik bizleri bekliyor.
Xiaomi Mi Max 4 ve Xiaomi Mi Max 4 Pro çok yakında karşımıza çıkacak; ancak şirkete yakın kaynakların üzerinde durduğu bir konu var ki, telefonların şimdiden gündem olmasını sağladı: O da cihazların kamerası. Çin’de yayınlanan rapora göre, Max 4 ve Max 4 Pro modellerinin her ikisinin de Samsung ISOCELL GM1 48 MP sensörü ile beraber geleceği iddia edildi.
Aslında Xiaomi ilk kez Samsung'un sensörünü kullanmıyor; daha önce de Redmi Note 7 modelinde Samsung'un 48 MP kamera sensörünü kullanmıştı.
7.2 inç'lik büyük bir ekranla gelmesi beklenen Xiaomi Mi Max 4, Gorilla Glass 5 ile ekranını darbelere karşı koruyacak. Diğer yandan Xiaomi Mi Max 4 Pro modelinde Snapdragon 657 işlemci kullanılması beklenirken, Xiaomi Mi Max 4'in ise Snapdragon 660 işlemciden güç alması bekleniyor.
Xiaomi Mi Max 4, 4/6 ve 7 GB RAM'li seçenekleriyle satışa sunulacak. Depolama hafızası söz konusu olduğunda 64 ve 128 GB seçeneklerini sunması beklenen telefon, 5800 mAh batarya kullanıyor. Her iki modelin arka yüzünde de biri 48 MP diğeri de 20 MP olmak üzere iki kamera yer alıyor.
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