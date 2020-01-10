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GeriTeknoloji Xiaomi Mi Band 5 geliyor! İyiden iyiye akıllı saate dönüyor
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 10.01.2020 - 09:05,Son Güncelleme:/

Xiaomi Mi Band 5 geliyor! İyiden iyiye akıllı saate dönüyor

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Xiaomi Mi Band 5 geliyor! İyiden iyiye akıllı saate dönüyor

Çinli Xiaomi'nin Türkiye dahil dünya genelinde popüler olan akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band serisine yakında yeni bir halka eklenecek. Xiaomi Mi Band 5 ismini taşıması beklenen yeni akıllı bileklikler, sahip oldukları özellikleriyle bir akıllı saati aratmayacak gibi görünüyor.

Xiaomi, akıllı bilekliklerini her yeni modelde daha da geliştiriyor ve kullanışlı bir hale getiriyor. 0.78 inç ekran büyüklüğüne sahip Mi Band 3'ün ardından ilk kez 0.95 inç büyüklüğünde renkli ekranla gelen Mi Band 4, çıtayı biraz daha yükseltmişti. Şimdi ise sıra Mi Band 5'te... 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Xiaomi Mi Band 5'in ekranı büyüdüğünden daha işlevsel bir hale gelecek ve kullanıcı arayüzü daha da genişlemiş olacak.

NFC teknolojisini de arkasına alması beklenen Mi Band 5, Google Pay başta olmak üzere çok daha fazla ödeme sistemini elinizin altına getirecek. 

25 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen ürün 25 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Mi Band 5'in ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı düşünülüyor. 

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