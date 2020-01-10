Xiaomi Mi Band 5 geliyor! İyiden iyiye akıllı saate dönüyor

Xiaomi, akıllı bilekliklerini her yeni modelde daha da geliştiriyor ve kullanışlı bir hale getiriyor. 0.78 inç ekran büyüklüğüne sahip Mi Band 3'ün ardından ilk kez 0.95 inç büyüklüğünde renkli ekranla gelen Mi Band 4, çıtayı biraz daha yükseltmişti. Şimdi ise sıra Mi Band 5'te... 1.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen Xiaomi Mi Band 5'in ekranı büyüdüğünden daha işlevsel bir hale gelecek ve kullanıcı arayüzü daha da genişlemiş olacak.



NFC teknolojisini de arkasına alması beklenen Mi Band 5, Google Pay başta olmak üzere çok daha fazla ödeme sistemini elinizin altına getirecek.



25 dolarlık fiyat etiketine sahip olması beklenen ürün 25 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Mi Band 5'in ilk etapta Çin'de satışa sunulacağı düşünülüyor.



