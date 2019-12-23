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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
23.12.2019 - 09:41, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 4 Türkçe dil desteği kazandı

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Xiaomi Mi Band 4 Türkçe dil desteği kazandı

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin uygun fiyatıyla dikkat çeken akıllı bilekliği Mi Band 4, sonunda Türkçe dil desteğine kavuştu.

Xiaomi'nin 200-250 TL fiyat bandında Türkiye'de satışa sunduğu akıllı bilekliği Mi Band 4, artık Türkçe dil desteğine de sahip. Cihazı bugüne kadar kullananlar, Türkçe karakter desteği olmadan kullanmak durumundaydı. Yani ekrana gelen bildirimlerde yer alan Ö, Ç, Ş gibi harfler görünmüyordu. Şimdi ise gelen güncellemeyi indiren kullanıcılar, Türkçe dil desteği sayesinde Ş, İ, Ü, Ö, Ç dahil Türkçe karakterleri kolayca kullanabilecek. 

Öncelikle Türkçe dil desteğini aktif hale getirmek için Android veya iOS cihazınızdaki Mi Fit uygulamasını güncellemeniz gerekiyor. Ardından Bluetooth ile Mi Band 4'ü uygulama aracılığıyla telefona bağladıktan sonra bilekliğe de son güncellemeyi kurmalısınız. 

Güncelleme sonrası herhangi bir ek ayar yapmanıza da gerek yok.

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