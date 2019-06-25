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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
25.06.2019 - 08:04, Son Güncelleme:

Xiaomi Mi Band 4 mü yoksa Samsung Galaxy Fit e mi?

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Xiaomi Mi Band 4 mü yoksa Samsung Galaxy Fit e mi?

Çinli Xiaomi ve Güney Koreli Samsung, sadece telefon pazarında değil, akıllı bileklik alanında da yarış halinde. Son olarak Samsung, Galaxy Fit ve Galaxy Fit e model ürünlerini görücüye çıkarırken, Xiaomi ise popüler akıllı bileklik serisini yenileyerek Mi Band 4'ün duyurusunu yaptı. Peki ikisinin arasında ne fark var?

Akıllı bileklik piyasası hiç olmadığı kadar hareketli. Pek çok teknoloji üreticisi bu alanda yeni çözümlerini kullanıcılara ulaştırırken, Samsung ve Xiaomi ise geçtiğimiz günlerde yeni ürünlerini Türkiye'ye getirdi. Ancak kullanıcıların kafası biraz karışık: İki model arasından hangisini tercih edeceğini şaşıranlar için rehber niteliğinde bir yazı hazırladık. Öncelikle iki cihazın ekranlarını karşılaştıralım:

Mi Band 4'ün önceki Mi Band serisine göre en büyük farkı renkli ekranı. 0.95 inç'lik bir ekranı var ve 120x240 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Çoklu dokunma desteği de barındıran cihaz, AMOLED bir ekran kullanıyor. Galaxy Fit e ise 0.74 inç'lik bir ekrana sahip. Mi Band 4'e göre biraz daha küçük bir ekrandan bahsediyoruz. 64x128 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz, AMOLED ekran kullanıyor. 

Xiaomi Mi Band 4 mü yoksa Samsung Galaxy Fit e mi

Galaxy Fit e

İki cihaz arasındaki en dikkat çeken fark ağırlıkları... Mi Band 4'ün ekranının Galaxy Fit e'ye göre daha büyük olması, beraberinde ağırlık da getiriyor. Mi Band 4; 22.1 gram ağırlığa sahipken, Galaxy Fit e ise 15 gram ağırlığında. İki model de silikon malzeme kullanıyor; ancak Mi Band 4 sadece siyah renk barındırırken, Galaxy Fit e, beyaz, sarı ve siyah gibi farklı renk seçeneklerini de kullanıcısına sunuyor.

İki bileklik de titreşim özelliğine sahip ve bildirimleri kaçırmanız söz konusu değil. Yine iki model de 5 ATM suya karşı dayanıklı bir yapıda bulunurken, cihazlar nabız ölçümü başta olmak üzere, adım sayar, hava durumu, uyku takibi ve egzersiz izleme gibi özellikleri bir arada bulunduruyor. 

Xiaomi Mi Band 4 mü yoksa Samsung Galaxy Fit e mi

Mi Band 4

Galaxy Fit e modelinde dikkat çeken bir özellik de, modelin dinlenme sırasındaki nabzınızı düzenli olarak izleyip belirli bir bozukluk tespit ettiğinde sizi uyarması. Her iki model de Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bu elbette önemli bir özellik; zira bu sayede cihaz bilekliğe bağlıyken oldukça düşük güç tüketimine sahip.

Mi Band 4, 135 mAh bataryasıyla 20 güne kadar batarya ömrü sunuyor. Hayli iddialı! Galaxy Fit ise 70 mAh batarya kullanıyor ve 7 güne kadar batarya ömrü var. Ancak bilekliklerin kullanım şekli bu süreleri doğrudan etkiliyor.

Gelelim fiyatlara... Xiaomi Mi Band 4 299 TL'den Temmuz ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunulacak; Galaxy Fit e ise 249 TL'den alıcısına ulaşıyor. 

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