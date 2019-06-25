Xiaomi Mi Band 4 mü yoksa Samsung Galaxy Fit e mi?
Çinli Xiaomi ve Güney Koreli Samsung, sadece telefon pazarında değil, akıllı bileklik alanında da yarış halinde. Son olarak Samsung, Galaxy Fit ve Galaxy Fit e model ürünlerini görücüye çıkarırken, Xiaomi ise popüler akıllı bileklik serisini yenileyerek Mi Band 4'ün duyurusunu yaptı. Peki ikisinin arasında ne fark var?
Akıllı bileklik piyasası hiç olmadığı kadar hareketli. Pek çok teknoloji üreticisi bu alanda yeni çözümlerini kullanıcılara ulaştırırken, Samsung ve Xiaomi ise geçtiğimiz günlerde yeni ürünlerini Türkiye'ye getirdi. Ancak kullanıcıların kafası biraz karışık: İki model arasından hangisini tercih edeceğini şaşıranlar için rehber niteliğinde bir yazı hazırladık. Öncelikle iki cihazın ekranlarını karşılaştıralım:
Mi Band 4'ün önceki Mi Band serisine göre en büyük farkı renkli ekranı. 0.95 inç'lik bir ekranı var ve 120x240 piksel ekran çözünürlüğü sunuyor. Çoklu dokunma desteği de barındıran cihaz, AMOLED bir ekran kullanıyor. Galaxy Fit e ise 0.74 inç'lik bir ekrana sahip. Mi Band 4'e göre biraz daha küçük bir ekrandan bahsediyoruz. 64x128 piksel ekran çözünürlüğü sunan cihaz, AMOLED ekran kullanıyor.
Galaxy Fit e
İki cihaz arasındaki en dikkat çeken fark ağırlıkları... Mi Band 4'ün ekranının Galaxy Fit e'ye göre daha büyük olması, beraberinde ağırlık da getiriyor. Mi Band 4; 22.1 gram ağırlığa sahipken, Galaxy Fit e ise 15 gram ağırlığında. İki model de silikon malzeme kullanıyor; ancak Mi Band 4 sadece siyah renk barındırırken, Galaxy Fit e, beyaz, sarı ve siyah gibi farklı renk seçeneklerini de kullanıcısına sunuyor.
İki bileklik de titreşim özelliğine sahip ve bildirimleri kaçırmanız söz konusu değil. Yine iki model de 5 ATM suya karşı dayanıklı bir yapıda bulunurken, cihazlar nabız ölçümü başta olmak üzere, adım sayar, hava durumu, uyku takibi ve egzersiz izleme gibi özellikleri bir arada bulunduruyor.
Mi Band 4
Galaxy Fit e modelinde dikkat çeken bir özellik de, modelin dinlenme sırasındaki nabzınızı düzenli olarak izleyip belirli bir bozukluk tespit ettiğinde sizi uyarması. Her iki model de Bluetooth 5.0 desteğine sahip. Bu elbette önemli bir özellik; zira bu sayede cihaz bilekliğe bağlıyken oldukça düşük güç tüketimine sahip.
Mi Band 4, 135 mAh bataryasıyla 20 güne kadar batarya ömrü sunuyor. Hayli iddialı! Galaxy Fit ise 70 mAh batarya kullanıyor ve 7 güne kadar batarya ömrü var. Ancak bilekliklerin kullanım şekli bu süreleri doğrudan etkiliyor.
Gelelim fiyatlara... Xiaomi Mi Band 4 299 TL'den Temmuz ayı itibarıyla ülkemizde satışa sunulacak; Galaxy Fit e ise 249 TL'den alıcısına ulaşıyor.
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