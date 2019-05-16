Xiaomi Mi Band 4 işte böyle görünüyor!
Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yeni akıllı bilekliği Xiaomi Mi Band 4'e ait yeni görüntüler internete sızdı.
Çinli şirket Xiaomi, ürettiği akıllı telefonların yanında uygun fiyatlı akıllı bileklikleriyle de büyük ilgi görüyor. Serinin son üyesi Mi Band 3 ile iyi bir satış rakamı yakalayan şirket, yeni model Mi Band 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tayvan’a ait sertifikalandırma kurumunun resmi internet sitesinde ortaya çıkan cihazın şimdi de görüntüleri sızdırıldı.
Cihaz, Xiao AI adlı sanal asistan ile birlikte sunulacak. Yapay zekalı asistan hava durumunu kullanıcıya bildireceği gibi evdeki akıllı ev aletlerini kontrol edebilecek. Xiaomi'nin Mi Band 3'te bulunan fiziksel kapasitif tuşu bu modelde bulunmuyor. Bu da yeni nesil bilekliğin dokunmatik ekran desteği ile gelebileceğini gösteriyor.
Çinli teknoloji üreticisinden bir yetkili, akıllı bileklik pazarında daralmanın aksine büyümenin olduğunu, mevcut bileklik satışlarının iyi gitmesinden dolayı da Mi Band 4 için aceleci davranmadıklarının altını çizdi. Mi Band 4'ün yaz başında dünyaya duyurulması bekleniyor; ancak ortada net bir takvim henüz yok.
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