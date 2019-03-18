Xiaomi Mi Band 4 geliyor! İşte muhtemel tüm özellikleri
Dünyanın önde gelen telefon üreticilerinden biri olan Xiaomi'nin yoğun ilgi gören Mi Band akıllı bileklik serisine yeni bir halka daha ekleniyor. Xiaomi Mi Band 4 ismini taşıması kuvvetle muhtemel yeni bileklik bakın hangi özelliklerle geliyor ve ne zaman karşımıza çıkacak?
Dünya genelinde milyonlarca adet satmayı başaran ve bugüne kadar 3 ayrı modeli satışa sunulan Mi Band serisi akıllı bileklikler için Xiaomi düğmeye bastı; Mi Band 4 için geri sayım başladı. Mi Band 3'ün yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Çinli teknoloji üreticisinden bir yetkili, akıllı bileklik pazarında daralmanın aksine büyümenin olduğunu, mevcut bileklik satışlarının iyi gitmesinden dolayı da Mi Band 4 için aceleci davranmadıklarının altını çizdi.
Xiaomi Mi Band 4'ün hangi özelliklerle satışa sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor; ancak Mi Band 3'ün özelliklerini önce hatırlayalım isterseniz: 128x80 piksel OLED ekran kullanan Mi Band 3, 110 mAh batarya kullanıyor. Bluetooth 4.2 bağlantısına sahip olan cihaz, her türlü egzersizi kayıt altına alabildiği gibi, gelen çağrıları da anında ekranda görebiliyor veya alarmın kapatılmasını sağlayabiliyorsunuz.
Mi Band 2'de yoğun olarak şikayet edilen bir nokta vardı ki o da kayışın çok kolay bir şekilde bilekten çıkması. Bu sorunu Mi Band 3 serisinde düzelten marka, Türkiye'de de bu ürüne yoğun ilgi olduğunun farkında.
Mi Band 4'ün yaz başında dünyaya duyurulması bekleniyor; ancak ortada net bir takvim henüz yok.
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