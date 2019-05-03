Xiaomi Mi Band 4 geliyor! İşte ilk görüntüsü
Xiaomi, yoğun ilgi gören Mi Band akıllı bileklik serisine bir yenisini daha ekliyor. Mi Band 4 şeklinde adlandırılacak yeni modele ait bazı görüntüler ortaya çıktı.
Çinli şirket Xiaomi, ürettiği akıllı telefonların yanında uygun fiyatlı akıllı bileklikleriyle de büyük ilgi görüyor. Serinin son üyesi Mi Band 3 ile iyi bir satış rakamı yakalayan şirket, yeni model Mi Band 4 için hazırlıklarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Tayvan’a ait sertifikalandırma kurumunun resmi internet sitesinde ortaya çıkan cihazın şimdi de görüntüleri sızdırıldı.
Xiaomi Mi Band 4'ün hangi özelliklerle satışa sunulacağı henüz belirsizliğini koruyor; ancak Mi Band 3'ün özelliklerini önce hatırlayalım isterseniz: 128x80 piksel OLED ekran kullanan Mi Band 3, 110 mAh batarya kullanıyor. Bluetooth 4.2 bağlantısına sahip olan cihaz, her türlü egzersizi kayıt altına alabildiği gibi, gelen çağrıları da anında ekranda görebiliyor veya alarmın kapatılmasını sağlayabiliyorsunuz.
Çinli teknoloji üreticisinden bir yetkili, akıllı bileklik pazarında daralmanın aksine büyümenin olduğunu, mevcut bileklik satışlarının iyi gitmesinden dolayı da Mi Band 4 için aceleci davranmadıklarının altını çizdi. Mi Band 4'ün yaz başında dünyaya duyurulması bekleniyor; ancak ortada net bir takvim henüz yok.
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