Xiaomi Mi A3 parça parça oldu! İşte cihazın içinden çıkanlar
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin yeni telefonlarından Xiaomi Mi A3, bu kez dış tasarımıyla değil, içindeki parçalarla ortaya çıktı. Xiaomi'nin resmi YouTube kanalında yayınlanan videoda telefonun içi dışına çıktı.
Xiaomi Mi A3, henüz Türkiye'de satışa sunulmadı; ancak yayınlanan bir videoda telefonun içi dışı her şeyiyle birlikte görüntülendi. Videodan anlaşıldığı kadarıyla Mi A3 modelini parçalarına ayırmak için ilk olarak kart yuvasını çıkarmak gerekiyor. Sonrasında telefonun arkasını açıp, tornavida yardımıyla işleme devam etmek yeterli. Tabii tüm bunlardan önce telefonu kapatmak gerekiyor.
Parçalarına ayırma işleminin ardından Snapdragon 665 işlemciyi ve üçlü kamera sensörünü net bir şekilde görmek mümkün. Videoda görüldüğü üzere 32 Megapiksellik yapay zeka destekli ön kamera da kolayca yerinde çıkıyor.
XIAOMI MI A3 ÖZELLİKLERİ
6.1 inç'lik ekranıyla gelen ve 1560x720 piksel ekran çözünürlüğü sunan Mi A3, Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden güç alıyor.
4 GB RAM'le çalışan ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleriyle gelen Xiaomi Mi A3, arka yüzünde üç kamerayla birlikte kutusundan çıkıyor. Cihazın arka yüzdeki ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, diyafram aralığı ise f/1.79.
8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile birlikte 2 MP derinlik sensörünü de kullanan cihazın ön kamerası da oldukça başarılı. 32 MP çözünürlüğünde kamera kullanan Mi A3, gece çekimlerinde de başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.
Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelen Xiaomi Mi A3 fiyatları da açıklandı. Buna göre 64 GB'lık sürüm için 249 euro, 128 GB'lık sürüm için ise 279 euro fiyat etiketi belirlenmiş durumda.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle