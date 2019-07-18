Xiaomi Mi A3 geliyor: Özellikleri ve fiyatı belli oldu
Çin merkezli teknoloji üretici Xiaomi, yeni telefonu Mi A3 için kolları sıvadı. İşte Çinlilerin yeni oyuncağının özellikleri ve fiyatı...
Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan, son olarak Xiaomi Mi 9 adında yeni telefon modelini görücüye çıkarak Xiaomi, bu kez Mi A3 ile kullanıcılarının karşısına çıktı. Ancak cihazın ismi beklenenin aksine Mi A3 değil, Mi CC9e olarak lanse edildi. 6.1 inç'lik ekranıyla gelen ve 1560x720 piksel ekran çözünürlüğü sunan Mi A3, Qualcomm'un Snapdragon 665 işlemcisinden güç alıyor.
4 GB RAM'le çalışan ve 64 GB / 128 GB depolama seçenekleriyle gelen Xiaomi Mi A3, arka yüzünde üç kamerayla birlikte kutusundan çıkıyor. Cihazın arka yüzdeki ana kamerası 48 MP çözünürlüğünde görüntü alabilirken, diyafram aralığı ise f/1.79.
8 MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ile birlikte 2 MP derinlik sensörünü de kullanan cihazın ön kamerası da oldukça başarılı. 32 MP çözünürlüğünde kamera kullanan Mi A3, gece çekimlerinde de başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlıyor.
Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak gelen Xiaomi Mi A3 fiyatları da açıklandı. Buna göre 64 GB'lık sürüm için 249 euro, 128 GB'lık sürüm için ise 279 euro fiyat etiketi belirlenmiş durumda.
Cihaz ön sipariş yoluyla satışa sunulmuş durumda. Kullanıcılara ulaşması ise 24 Temmuz tarihini bulacak. Xiaomi Mi A3'ün Türkiye gelişi ise en erken Eylül ayında olacak.
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