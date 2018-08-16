Xiaomi Mi A2'nin satış fiyatı belirlendi
Türkiye'de günden güne bilinirliğini arttıran Çinli telefon markası Xiaomi, çok beklenen telefonu Mi A2'nin Türkiye satış fiyatını bildirdi.
Mi A1'in daha donanımlı ve geliştirilmiş versiyonu olan yeni telefon Mi A2'nin fiyatı bugün bildirildi. Kısa süre sonra Türkiye mağazalarını açacak olan Çinli telefon markası, yeni telefonu için 2.599 TL fiyat etiketini uygun gördü.
1 Eylül de raflardaki yerini alacak cihaz; Snapdragon 660 işlemciye, 1080 × 2160 piksel LCD ekrana, 12 MP ve 20 MP'lik çiftli arka kamera ve 20 MP'lik bir ön kameraya sahip. 4.000 mAh bataryası ile yeni telefon şarj sorunlarına da çözüm bulacağa benziyor.
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